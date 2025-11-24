;

8.500 personas compitieron en la primera edición del Fedachi Marathon

Fernanda Haro y Daniel Cortés se impusieron en la máxima distancia.

Carlos Madariaga

El pasado domingo, con largada y llegada en el Parque Deportivo Estadio Nacional, se disputó la primera edición del Fedachi Marathon, evento organizado por la Federación Atlética de Chile, en el cual 8.500 deportistas se dieron cita.

En cuanto a la máxima distancia, los 42 kilómetros, los vencedores fueron Daniel Cortés, quien marcó un tiempo de 2 horas, 23 minutos y 47 segundos; y Fernanda Haro, con 3 horas, 2 minutos y 49 segundos.

El segundo lugar lo obtuvieron Michael Pinela y María Soledad Aravena, mientras que el tercer puesto fue para Luis Zagal y Claudia Cáceres.

“Nos sentimos orgullosos de esta primera versión del Fedachi Marathon, que se creó pensando en dar mejores opciones y proyección a los atletas. Hemos vivido una gran jornada deportiva y una exitosa antesala para la versión 2026, en la que el Fedachi Marathon será sede del Campeonato Sudamericano de Maratón”, dijo Luis Figueroa, presidente de la Fedachi.

Los ganadores de los 21 kilómetros fueron Ricardo Rojas, con un crono de 1 hora, 4 minutos y 42 segundos, y Paulina Saavedra, quien marcó un tiempo de 1 hora, 18 y 44 segundos.

En tanto, en los 10 kilómetros, Johanna Rivas (35 minutos y 33 segundos) y Juan Manuel Quijada (29 minutos y 56 centésimas) fueron los vencedores.

