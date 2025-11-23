;

Quién era Christian Quezada, el acróbata chileno fallecido en Italia

El artista de 26 años desarrollaba una prometedora carrera en el circo internacional y era parte de un elenco multicultural dedicado al “Globo de la Muerte”.

Verónica Villalobos

Santiago

Christian Quezada Vásquez, el joven acróbata chileno que murió durante un espectáculo en Italia, había construido su vida en torno al circo y a la exigente disciplina acrobática.

A sus 26 años, formaba parte de un elenco itinerante integrado por artistas de diversas nacionalidades, con quienes recorría distintos países presentando el arriesgado número del “Globo de la Muerte”.

Su carrera se caracterizaba por el profesionalismo y la dedicación que lo llevaron a consolidarse en un rubro que exige precisión, resistencia y años de entrenamiento. Quienes trabajaron con él lo describen como un artista comprometido, disciplinado y con una trayectoria que iba en ascenso, proyectándose cada vez más en escenarios internacionales.

La noticia de su muerte generó un profundo pesar en la comunidad circense, que destacó el cariño y la energía que transmitía en cada función.

En redes sociales, sus compañeros lo despidieron con un mensaje que resume su vocación y el impacto que dejó a su paso: “Saliste a recorrer el mundo, a mostrarle tu arte a un público que, con su aplauso, siempre supo reconocer el esfuerzo. Hoy en Chile te espera tu familia, tus amigos y tu gente para darte la última despedida como se lo merecen los grandes artistas”, escribieron en Instagram.

