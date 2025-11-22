En medio de un verdadero caos inicial por la lluvia, la madrugada de este sábado se corrió la clasificación del Gran Premio de Las Vegas de la Fórmula 1, jornada 22 de la máxima categoría del automovilismo este 2025.

La copiosa lluvia que cayó durante largos minutos en la “ciudad del pecado” hizo que el inicio de la clasificación fura una completa locura y por lo mismo no fue extraño que los bajos rendimientos le pasaran la cuenta a pilotos como Lewis Hamilton (Ferrari), que saldrá último, y a Kimi Antonelli (Mercedes) que largará en la posición 17.

Las sorpresas en la qualy dos no fueron demasiadas, por lo que los de siempre estuvieron peleando hasta el último segundo para quedarse con la primera posición de privilegio: Lando Norris (McLaren) será primero y a su lado estará Max Verstappen (Red Bull).

El líder del Mundial de Pilotos hizo el tiempo más rápido de la pista y casi derrapando en las últimas curvas, se quedó con la pole. A su lado estará el actual campeón del mundo, mientras que detrás estará la sorpresa de Carlos Sainz (Williams) tercero y Oscar Piastri (McLaren), el otro protagonista del mundial, en la cuarta posición.

La carrera está programada para la madrugada de este domingo, desde la 01:00 de la mañana, y en TV, la podrás ver en vivo en las plataformas de ESPN y Disney+.

LANDO ON POLE POSITION IN VEGAS! 👏👏



It's a mega lap from the championship leader in hugely tricky conditions 🤯#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/QgPWdcCNby — Formula 1 (@F1) November 22, 2025

Así quedó la clasificación para el GP de Las Vegas

Lando Norris Max Verstappen Carlos Sainz George Russell Oscar Piastri Liam Lawson Fernando Alonso Issac Hadjar Charles Leclerc Pierre Gasly Nico Hülkenberg Lance Stroll Esteban Ocon Oliver Bearman Franco Colapinto Alex Albon Kimi Antonelli Gabriel Bortoleto Yuki Tsunoda Lewis Hamilton