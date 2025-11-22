;

VIDEO. Deslizándose en la lluvia: Lando Norris no afloja su gran momento y se quedó con la pole del Gran Premio de Las Vegas de F1

El piloto británico de McLaren quiere su primera corona en la máxima categoría y largará en la posición de privilegio en la “ciudad del pecado”.

Gonzalo Miranda

En medio de un verdadero caos inicial por la lluvia, la madrugada de este sábado se corrió la clasificación del Gran Premio de Las Vegas de la Fórmula 1, jornada 22 de la máxima categoría del automovilismo este 2025.

La copiosa lluvia que cayó durante largos minutos en la “ciudad del pecado” hizo que el inicio de la clasificación fura una completa locura y por lo mismo no fue extraño que los bajos rendimientos le pasaran la cuenta a pilotos como Lewis Hamilton (Ferrari), que saldrá último, y a Kimi Antonelli (Mercedes) que largará en la posición 17.

Las sorpresas en la qualy dos no fueron demasiadas, por lo que los de siempre estuvieron peleando hasta el último segundo para quedarse con la primera posición de privilegio: Lando Norris (McLaren) será primero y a su lado estará Max Verstappen (Red Bull).

El líder del Mundial de Pilotos hizo el tiempo más rápido de la pista y casi derrapando en las últimas curvas, se quedó con la pole. A su lado estará el actual campeón del mundo, mientras que detrás estará la sorpresa de Carlos Sainz (Williams) tercero y Oscar Piastri (McLaren), el otro protagonista del mundial, en la cuarta posición.

La carrera está programada para la madrugada de este domingo, desde la 01:00 de la mañana, y en TV, la podrás ver en vivo en las plataformas de ESPN y Disney+.

Recuerda que toda la acción de la temporada 2025 de la Fórmula 1 la puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN, a través de todas sus plataformas y redes sociales.

Así quedó la clasificación para el GP de Las Vegas

  1. Lando Norris
  2. Max Verstappen
  3. Carlos Sainz
  4. George Russell
  5. Oscar Piastri
  6. Liam Lawson
  7. Fernando Alonso
  8. Issac Hadjar
  9. Charles Leclerc
  10. Pierre Gasly
  11. Nico Hülkenberg
  12. Lance Stroll
  13. Esteban Ocon
  14. Oliver Bearman
  15. Franco Colapinto
  16. Alex Albon
  17. Kimi Antonelli
  18. Gabriel Bortoleto
  19. Yuki Tsunoda
  20. Lewis Hamilton

