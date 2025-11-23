Joven chileno es liberado en EE.UU. tras dos semanas detenido y regresa al país / MoreISO

Santiago

Domingo Ballas, joven deportista chileno de 19 años, regresó este domingo al país luego de ser liberado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, tras permanecer más de dos semanas detenido en la conocida prisión “Alligator Alcatraz”.

El estudiante había llegado a territorio estadounidense con una visa F1 para jugar en la Southeastern Community College, pero su situación cambió al buscar otro equipo en Florida.

Tras incorporarse a Lakeland United, su visa fue revocada y comenzó un proceso para cambiarla de F1 a B2, trámite que quedó en estado de “pendiente”.

En ese contexto, el 8 de noviembre fue detenido mientras compartía con amigos en la vía pública. Desde entonces permaneció incomunicado durante sus primeros días en el centro de detención.

Su liberación se concretó este fin de semana, permitiéndole reencontrarse con su familia, quienes viajaron para acompañarlo en su retorno a Chile.

Según informó Emol, el grupo arribó al país durante la mañana del domingo 23 de noviembre, poniendo fin a una experiencia que generó amplia atención pública y preocupación por su estado.