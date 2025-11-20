Joven chileno permanece retenido en cárceles migratorias de EE.UU.: pasó por “Alligator Alcatraz”

Domingo Ballas de la Barra, deportista chileno de 19 años que viajó a Estados Unidos con una beca deportiva, lleva casi dos semanas detenido en Florida tras ser sorprendido consumiendo alcohol en la vía pública.

Según el testimonio de su familia, el caso escaló cuando autoridades migratorias aseguraron que su visa de estudiante estaba revocada, algo que —afirman— jamás les fue notificado formalmente.

Su madre, Francisca de la Barra, viajó a EE.UU. el 10 de noviembre y desde entonces ha sido una “pesadilla”. Tras la detención, Ballas fue trasladado por distintas cárceles, incluyendo South Florida Detention Facility, conocida como “Alligator Alcatraz”.

Este recinto fue inaugurado este año por la administración de Donald Trump y se encuentra rodeado de caimanes. Según denunció la madre, el joven llegó “encadenado al cuello, cintura y pies” y fue recluido en una jaula junto a decenas de migrantes.

La familia asegura que el futbolista no tiene antecedentes y que su cambio de universidad —que implicaba modificar su visa F-1 a B-2— estaba en trámite desde octubre, por lo que atribuyen lo ocurrido a un posible error administrativo.

En paralelo, Consulado y Cancillería confirmaron que están realizando gestiones para acompañar el caso. En ese contexto, se encuentra en contacto con su familia y a disposición para prestarle asistencia consular.

Este miércoles, Ballas fue nuevamente movido a otro centro de detención, esta vez en Krome. Allí logró comunicarse con su madre y señaló sentirse “algo más cómodo”, aunque permanece en un galpón con más de un centenar de detenidos.

Finalmente, Francisca de la Barra fue informada de que podrá ver a su hijo este jueves, mientras esperan una fecha de corte que defina su situación migratoria.