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Hallan a mujer muerta en plena vía pública en La Cisterna: testigos alertaron disparos previos

Según información preliminar, la víctima sería una mujer de cerca de 70 años, la que aún no ha sido identificada.

Juan Castillo

Richard Jiménez

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Una mujer adulta fue encontrada muerta durante las últimas horas en la comuna de La Cisterna, en la región Metropolitana.

El cuerpo apareció tendido en la vía pública, mientras que a un costado se halló evidencia balística percutada correspondiente a munición calibre 22.

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De acuerdo con los primeros antecedentes, la víctima aún no ha sido identificada y tendría aproximadamente 70 años.

Sin embargo, en una revisión preliminar, no se observaron lesiones atribuibles a impactos balísticos en el cuerpo.

En tanto, testigos en el lugar habrían escuchado una serie de disparos instantes antes del hallazgo.

Personal de Carabineros se encuentra realizando las pericias en el lugar.

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