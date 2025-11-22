;

VIDEO. Sin Alcaraz, España se las arregla para meterse en la final de la Copa Davis 2025

El dobles fue nuevamente clave para que los hispanos puedan desafiar a Italia este domingo.

Carlos Madariaga

Sin Alcaraz, España se las arregla para meterse en la final de la Copa Davis 2025 / Giampiero Sposito

Este sábado, España volvió a demostrar su espíritu competitivo al clasificarse a la definición por el título de la Copa Davis 2025.

Sin su principal figura, Carlos Alcaraz, el elenco dirigido por David Ferrer se las arregló para meterse hasta la llave final luego de imponerse a Alemania.

Pablo Carreño Busta le dio la ventaja a España tras imponerse 6/4 y 7/6 a Jan-Lennard Struff, pero Alexander Zverev igualó el global luego de vencer por un doble 7/6 a un duro Jaume Munar.

Sin embargo, en los dobles, Marcel Granollers y Pedro Martínez le dieron la victoria a España luego de ganar, en un estrecho duelo, a Kim Krawietz y Tim Puerz por 6/2, 3/6 y 6/3.

Así las cosas, los hispanos avanzaron a la undécima final de su historia en Copa Davis, donde mañana domingo, en Bologna, buscarán el título ante Italia, que sin Jannik Sinner apuntará a sumar su tercera “Ensaladera de Plata” consecutiva.

