Deslumbrante: Así fue la vitoreada presentación de Inna Moll en Miss Universo 2025

Empezó con todo. Inna Moll se lució en su primera aparición en el Miss Universo 2025, que se lleva a cabo esta noche en Tailandia.

La chilena apareció en el clásico momento donde cada candidata grita al país que representa. Y deslumbró con su performance.

Así, a la representante nacional se le vio segura, cómoda y de lo más resuelta al vociferar su “Chile”.

Revisa aquí el momento