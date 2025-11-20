VIDEO. Deslumbrante: Así fue la vitoreada presentación de Inna Moll en Miss Universo 2025
La representante chilena se lució al salir al escenario y decir el nombre del país.
Empezó con todo. Inna Moll se lució en su primera aparición en el Miss Universo 2025, que se lleva a cabo esta noche en Tailandia.
La chilena apareció en el clásico momento donde cada candidata grita al país que representa. Y deslumbró con su performance.
Así, a la representante nacional se le vio segura, cómoda y de lo más resuelta al vociferar su “Chile”.
Revisa aquí el momento
