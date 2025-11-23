“Ella está bien dentro de todo”: habla madre de Kytzia Zamora tras hallazgo de su hija con vida

Fue este sábado cuando la Policía de Investigaciones (PDI) confirmó que Kytzia Zamora , estudiante de 15 años del Liceo Carmela Carvajal, fue hallada con vida tras tres días de intensa búsqueda.

Cabe recordar que la menor fue vista por última vez el pasado 19 de noviembre en Providencia, luego de salir de su jornada escolar, siendo finalmente encontrada en la comuna de Lampa.

En un punto de prensa, la madre de Kytzia Zamora celebró el hallazgo de su hija y agradeció a la PDI por la labor desplegada.

“Ella está bien dentro de todo”

“Mi hija está bien, gracias a Dios, gracias a todos. Estamos tranquilos, estamos en paz”, expresó la mujer.