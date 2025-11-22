Paris Parade 2025: globos gigantes, un recorrido récord y recomendaciones para disfrutar el evento

Santiago

Este domingo 23 de noviembre, a partir de las 12:00 horas, miles de familias se reunirán en el eje Alameda-Providencia para disfrutar una nueva edición del Paris Parade 2025, uno de los eventos más esperados por niños y adultos en la Región Metropolitana.

La jornada traerá de regreso a los globos gigantes de personajes icónicos como Las Chicas Superpoderosas, Harry Potter, Sonic, Hello Kitty, Peppa Pig y Batman, entre muchos otros, que cada año convocan a grandes multitudes.

El desfile comenzará a la altura del Metro Salvador, avanzará por avenida Providencia y luego continuará por la Alameda hasta llegar al Palacio de La Moneda. En total, serán 3 kilómetros de recorrido, lo que lo convierte en el desfile más extenso en la historia del Paris Parade.

Las autoridades recomiendan asistir con hidratación, bloqueador solar y ropa ligera debido a las altas temperaturas pronosticadas. Además, se solicita preferir el Metro de Santiago como medio de transporte, ya que habrá cortes de tránsito entre las 10:00 y las 15:30 horas en los sectores aledaños al desfile.

El evento marca oficialmente el inicio de la temporada navideña en la capital y se espera una masiva asistencia durante toda la jornada.