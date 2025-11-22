;

Paris Parade 2025: globos gigantes, un recorrido récord y recomendaciones para disfrutar el evento

El tradicional desfile navideño se realizará este domingo 23 de noviembre desde el mediodía y recorrerá 3 kilómetros entre Providencia y Santiago Centro.

Verónica Villalobos

Paris Parade 2025: globos gigantes, un recorrido récord y recomendaciones para disfrutar el evento

Santiago

Este domingo 23 de noviembre, a partir de las 12:00 horas, miles de familias se reunirán en el eje Alameda-Providencia para disfrutar una nueva edición del Paris Parade 2025, uno de los eventos más esperados por niños y adultos en la Región Metropolitana.

La jornada traerá de regreso a los globos gigantes de personajes icónicos como Las Chicas Superpoderosas, Harry Potter, Sonic, Hello Kitty, Peppa Pig y Batman, entre muchos otros, que cada año convocan a grandes multitudes.

Revisa también

ADN

El desfile comenzará a la altura del Metro Salvador, avanzará por avenida Providencia y luego continuará por la Alameda hasta llegar al Palacio de La Moneda. En total, serán 3 kilómetros de recorrido, lo que lo convierte en el desfile más extenso en la historia del Paris Parade.

Las autoridades recomiendan asistir con hidratación, bloqueador solar y ropa ligera debido a las altas temperaturas pronosticadas. Además, se solicita preferir el Metro de Santiago como medio de transporte, ya que habrá cortes de tránsito entre las 10:00 y las 15:30 horas en los sectores aledaños al desfile.

El evento marca oficialmente el inicio de la temporada navideña en la capital y se espera una masiva asistencia durante toda la jornada.

Contenido patrocinado

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: &#039;Un sueño hecho realidad&#039;

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: 'Un sueño hecho realidad'

&#039;La música para Juan Gabriel era su vida&#039;: Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

'La música para Juan Gabriel era su vida': Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: &#039;Parece que no estaba tan rico&#039;

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: 'Parece que no estaba tan rico'

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad