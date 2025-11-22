;

Paris Parade 2025: estos son los cortes de tránsito y desde qué hora rigen en la región Metropolitana

El tradicional desfile navideño generará amplios desvíos. Revisa qué calles ya están cerradas, los horarios de los cortes y las rutas alternativas para evitar congestión.

La capital se prepara para recibir una nueva edición del Paris Parade 2025, el tradicional desfile navideño que este domingo reunirá a miles de familias en el eje Alameda-Providencia.

El evento —que este año tendrá un recorrido histórico de 3 kilómetros y contará con globos gigantes de personajes como Harry Potter, Hello Kitty, Sonic y Peppa Pig— obligará a implementar un amplio operativo de gestión vial en la zona centro y oriente de la ciudad.

La actividad comenzará al mediodía en el sector de Metro Salvador y avanzará hacia el Palacio de La Moneda, lo que implicará una alta afluencia de público desde primeras horas de la mañana.

Por ello, las autoridades llaman a planificar traslados con anticipación y evitar el uso del automóvil durante la jornada, especialmente considerando que se esperan temperaturas extremas que podrían superar los 30 °C.

¿Cuándo comienzan los cortes de trásito?

Tanto el Gobierno como la Municipalidad de Santiago recomendaron utilizar el Metro como principal medio de transporte y asistir con agua, bloqueador solar y ropa ligera.

El desfile, completamente gratuito, será monitoreado por personal municipal, Carabineros, Metro y equipos de emergencia debido a la magnitud del evento y al flujo de asistentes que habitualmente supera las 800 mil personas.

Recién a partir de la mitad del operativo se activarán los cortes más relevantes, que comenzaron a medianoche del sábado y que se extenderán durante gran parte del domingo.

Entre las medidas principales, se contempla la suspensión parcial del tránsito en el eje Alameda-Providencia entre Avenida España y Avenida Manuel Montt, además del cierre progresivo de Avenida Providencia hacia el poniente desde las 20:00 horas del sábado.

Ya durante la madrugada, la restricción se amplió hacia el tramo comprendido entre Manuel Montt y Salvador, mientras que el domingo el bloqueo será total en ambos sentidos entre Manuel Montt y España.

Las alternativas vehiculares habilitadas incluyen Blanco Encalada, Avenida Matta, Bellavista, Andrés Bello, Cardenal Caro y Balmaceda. La reapertura del eje principal está programada para las 15:30 horas, salvo en calle Lord Cochrane, que permanecerá cerrada hasta las 18:00 por desmontaje de la producción.

