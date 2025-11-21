Restaurante regalará 3.000 hamburguesas por inauguración de nuevo local en Santiago: revisa aquí dónde y cuándo

El conocido restaurante La Birra Bar está fiesta por la inauguración de un nuevo local en Santiago.

Este viernes 21 de noviembre, LBB abrirá su tercera locación, que se sumará a las que ya están disponibles en Don Carlos 3200 (Las Condes) y en el centro comercial Vivo Los Trapenses (Lo Barnechea).

“Llegamos con todo a Cenco Costanera y lo celebramos como se debe”, escribieron en sus redes sociales.

En detalle, regalarán 3.000 hamburguesas “para que vengas a vivir la experiencia La Birra Bar en su máxima expresión”, invitaron a sus seguidores.

Todo comenzará a las 13:00 horas en el nivel 5 del emblemático mall capitalino en la comuna de Providencia.

“Eso va a ser peor que el Día de los tulipanes”, bromeó un usuario en el post. “Mal día para ser de región y amar sus hamburguesas”, sumó otro.