Expulsan a profesora con OnlyFans luego de que sus alumnos descubrieran el perfil: dijo que su sueldo era insuficiente

La mujer publicaba imágenes bajo el seudónimo “Jessica Jackrabbit” y se describía como una “buena profesora que se volvió mala”. Ahora, la acusaron de evasión de impuestos.

Javier Méndez

Una profesora escocesa fue expulsada de su trabajo luego de que se descubriera que mantenía un perfil en OnlyFans con contenido explícito, el cual llegó a manos de sus propios alumnos.

Se trata de Kirsty Buchan, exdocente de física del instituto Bannerman, en Glasgow, quien admitió que abrió la cuenta porque su salario como docente era “insuficiente” y necesitaba generar más ingresos.

Buchan, de 34 años, publicaba imágenes bajo el seudónimo “Jessica Jackrabbit” y se describía como una “buena profesora que se volvió mala”.

Según declaró en entrevistas previas, llegó a ganar hasta £50.000 al mes en la popular plataforma para adultos. Hecha la conversión, en Chile serían más de $61 millones.

Sin embargo, su actividad paralela no solo le costó el empleo: también fue incluida por la autoridad tributaria británica (HMRC) en una lista de “morosos deliberados”.

De acuerdo con este último organismo, la mujer no pagó £38.902,37 en impuestos correspondientes al período 2022-2023 y enfrenta multas adicionales por £25.189,28, elevando el monto total adeudado a más de £60.000.

Buchan aseguró que está disputando parte de la cifra final, pero que pagará cualquier deuda una vez que el proceso termine. También contó que algunas de sus imágenes habrían sido descargadas y compartidas ilegalmente entre los estudiantes.

El Consejo General de Enseñanza de Escocia (GTCS) resolvió expulsarla indicando que su actuar “carecía de integridad” y que mantenerla en el registro no era compatible con la confianza pública en la profesión.

