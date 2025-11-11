;

Ayudante de profesora es detenida por tener relaciones sexuales con alumno: le envió fotos y videos desnuda a varios jóvenes

De ser declarada culpable, Stephanie Jensen, de 41 años, podría enfrentar una condena de varias décadas de prisión.

Una escuela ubicada en Fond Du Lac, Wisconsin, Estados Unidos, fue escenario de un caso deleznable.

Una ayudante de profesores fue detenida, acusa de haber mantenido relaciones sexuales con un adolescente.

Según relató la policía, la mujer de 41 años, llamada Stephanie Jensen, comenzó con los coqueteos cuando el menor tenía 12 años.

La víctima entregó una serie de detalles. Acorde a su versión del relato, se encontraban con frecuencia en el campus antes de que comenzara el vínculo.

El primer acercamiento íntimo con Jensen habría sido en septiembre de 2024, antes de que el joven cumpliera 16 años. Tuvieron relaciones sexuales en al menos cuatro ocasiones hasta los 17 años.

La situación también habría involucrado a otras personas, ya que Jensen enviaba fotos y videos desnuda no solo a él, sino también a algunos de sus amigos que eran menores de edad.

Se corrió la voz a través de su grupo de amigos que estaba dispuesta a compartir para que las personas que supieran”, dice la denuncia.

Al momento de la detención, la mujer opuso cierto grado de resistencia.

La Oficina del Sheriff del Condado de Fond Du Lac informó que fue acusada de posesión de pornografía infantil, múltiples cargos de seducción infantil y exposición de partes íntimas a un niño, además de agresión sexual en segundo grado.

Faith Lutheran School ha terminado el empleo de Stephanie Jensen tras la presentación de cargos formales en la corte el lunes", comunicó la institución educativa donde solía trabajar.

Si es declarada culpable podría pasar décadas en la cárcel.

