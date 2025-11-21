Divididos en Chile: la aplanadora del rock hizo vibrar el Teatro Coliseo y encendió su primera de dos noches en Santiago

Santiago

Divididos volvió a hacer lo que mejor sabe: encender salas completas con una mezcla de potencia, virtuosismo y conexión auténtica. Este 20 de noviembre, el trío argentino abrió la primera de sus dos presentaciones en el Teatro Coliseo, la siguiente será este 22, marcando así su regreso a Chile luego de su último paso por el país en 2023.

La velada reunió a fans de todas las edades, en un ambiente casi familiar donde varias generaciones corearon cada canción. La “aplanadora del rock”, desató un recorrido sólido por sus clásicos históricos, con momentos de comunión absoluta en temas como ¿Qué ves?, El arriero y El 38. La energía también se extendió al legado de Sumo, con una poderosa versión de La rubia tarada que desató uno de los cantos más fuertes de la noche.

Revisa también El encuentro con Chile está cerca: Divididos presentó su nuevo álbum homónimo con un regreso cargado de reflexión

El setlist incluyó además parte de su más reciente creación, el álbum Divididos, que fue recibido con entusiasmo por un público que no solo buscaba nostalgia, sino también la evolución artística de la banda.

Entre agradecimientos continuos, humor característico y una interpretación impecable, el trío entregó un espectáculo firme y emocional que reafirmó por qué su vigencia sigue intacta.

Con una segunda noche ya en camino, Divididos dejó claro que su regreso no es solo un reencuentro, sino una celebración del rock compartido a lo largo de décadas.