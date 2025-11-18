El encuentro con Chile está cerca: Divididos presentó su nuevo álbum homónimo con un regreso cargado de reflexión

Santiago

Divididos volvió al estudio después de quince años y el resultado es un álbum homónimo que condensa toda la identidad sonora de La Aplanadora: doce canciones donde conviven la fuerza del trío, momentos introspectivos y una lectura sensible del presente.

Grabado entre 2019 y 2025, el disco marca el reencuentro del grupo con un repertorio nuevo desde Amapola del 66 y confirma la vigencia del tándem Ricardo Mollo–Diego Arnedo junto a la energía de Catriel Ciavarella.

La banda explora paisajes intensos desde el comienzo con Aliados en un viaje, un ejercicio de pospunk que retoma raíces históricas del grupo, mientras temas como Montes de olvidos y Doña Red refuerzan su sello más crudo y visceral. También hay espacio para lo acústico en Vos ya sabrás y para una orquestación luminosa en Grillo, que cierra el álbum con uno de los pasajes más emotivos del trabajo.

La tapa, que muestra dos retazos de tela unidos con una sutura, funciona como declaración de principios y acompaña un disco que aborda la confusión contemporánea, la necesidad de volver al centro y la búsqueda de aquello que todavía hace bien.

Con una producción decididamente analógica, solos precisos y una madurez creativa palpable, Divididos llega como una síntesis del estilo que el grupo perfeccionó durante décadas.

Este lanzamiento abre el camino para el reencuentro con su público chileno: el trío se presentará en Santiago el 20 y 22 de noviembre en el Teatro Coliseo, en lo que promete ser un regreso marcado por nuevas canciones, historia y la potencia inconfundible del grupo.