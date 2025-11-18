;

El encuentro con Chile está cerca: Divididos presentó su nuevo álbum homónimo con un regreso cargado de reflexión

El trío estrenó su primer disco en 15 años y celebró su lanzamiento con una escucha masiva.

Verónica Villalobos

El encuentro con Chile está cerca: Divididos presentó su nuevo álbum homónimo con un regreso cargado de reflexión

Santiago

Divididos volvió al estudio después de quince años y el resultado es un álbum homónimo que condensa toda la identidad sonora de La Aplanadora: doce canciones donde conviven la fuerza del trío, momentos introspectivos y una lectura sensible del presente.

Grabado entre 2019 y 2025, el disco marca el reencuentro del grupo con un repertorio nuevo desde Amapola del 66 y confirma la vigencia del tándem Ricardo Mollo–Diego Arnedo junto a la energía de Catriel Ciavarella.

La banda explora paisajes intensos desde el comienzo con Aliados en un viaje, un ejercicio de pospunk que retoma raíces históricas del grupo, mientras temas como Montes de olvidos y Doña Red refuerzan su sello más crudo y visceral. También hay espacio para lo acústico en Vos ya sabrás y para una orquestación luminosa en Grillo, que cierra el álbum con uno de los pasajes más emotivos del trabajo.

Revisa también

ADN

La tapa, que muestra dos retazos de tela unidos con una sutura, funciona como declaración de principios y acompaña un disco que aborda la confusión contemporánea, la necesidad de volver al centro y la búsqueda de aquello que todavía hace bien.

Con una producción decididamente analógica, solos precisos y una madurez creativa palpable, Divididos llega como una síntesis del estilo que el grupo perfeccionó durante décadas.

Este lanzamiento abre el camino para el reencuentro con su público chileno: el trío se presentará en Santiago el 20 y 22 de noviembre en el Teatro Coliseo, en lo que promete ser un regreso marcado por nuevas canciones, historia y la potencia inconfundible del grupo.

Contenido patrocinado

Ya se conoce la temática de la exhibición de la Met Gala 2026: ¿Qué significa &#039;Costume Art&#039;?

Ya se conoce la temática de la exhibición de la Met Gala 2026: ¿Qué significa 'Costume Art'?

¿Cuándo es el Miss Universo 2025? Te contamos cómo puedes ver EN VIVO el certamen de belleza

¿Cuándo es el Miss Universo 2025? Te contamos cómo puedes ver EN VIVO el certamen de belleza

La evolución de estilo de Shakira: De rockera noventera a diva urbana

La evolución de estilo de Shakira: De rockera noventera a diva urbana

¿Beneficio de hasta $100.000 se pagará a fin de mes de noviembre? Revisa la fecha de pago del Bono por Años Cotizados

¿Beneficio de hasta $100.000 se pagará a fin de mes de noviembre? Revisa la fecha de pago del Bono por Años Cotizados

Google lanza herramienta con IA para encontrar vuelos baratos: así funcionan las nuevas &#039;Ofertas de vuelos&#039;

Google lanza herramienta con IA para encontrar vuelos baratos: así funcionan las nuevas 'Ofertas de vuelos'

&#039;Me patearon dos días antes de mi lanzamiento&#039;: Figura de TV vive difícil momento tras quiebre amoroso previo a importante evento

'Me patearon dos días antes de mi lanzamiento': Figura de TV vive difícil momento tras quiebre amoroso previo a importante evento

Gordon Lightfoot: estos son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

Gordon Lightfoot: estos son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

Revelan primer adelanto de &#039;Moana&#039; live-action: Así se ve la protagonista

Revelan primer adelanto de 'Moana' live-action: Así se ve la protagonista

Estrella del fútbol confirma relación con ex de reconocido artista nacional y en redes sociales no lo pueden creer: &#039;Se merecen lo mejor&#039;

Estrella del fútbol confirma relación con ex de reconocido artista nacional y en redes sociales no lo pueden creer: 'Se merecen lo mejor'

Esta fue la mejor presentación de Chile en Miss Universo: han pasado 38 años de aquel entonces

Esta fue la mejor presentación de Chile en Miss Universo: han pasado 38 años de aquel entonces

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad