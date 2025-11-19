;

Los Simpson matan inesperadamente a un histórico personaje: fue parte del programa durante 35 años

“Está muerta como un clavo”, aseguró un productor del programa.

Los fanáticos de la serie Los Simpson están de luto.

Recientemente, la icónica serie animada “mató” a un personaje con un largo historial en el show.

Alicia Glick, quien tocaba el órgano en la iglesia de Springfield, falleció de forma inesperada en el episodio Sashes to Sashes de la temporada 37.

Originalmente, el personaje fue doblado por Cloris Leachman y, tras su deceso, el rol fue asumido por Tress MacNeille. En total, apareció durante 35 años a lo largo de 34 temporadas.

Su primera participación fue en 1991 en el capítulo Three Men and a Comic Book. Ahí Bart Simpson realiza distintos trabajos para Alice en un intento de ahorrar suficiente dinero para comprar un cómic.

Seguramente muchos la recuerdan cuando se enfrascó en una discusión con Ned Flanders. "Es un tazón para caramelos, 90 dólares, lanza al vecino de Homero al ser consultada durante una venta de garaje de Avenida Siempreviva.

“En cierto sentido, Alice la organista vivirá para siempre, a través de la hermosa música que hizo“, dijo el productor Tim Long a People.

“Pero en otro sentido, más importante, sí, está muerta como un clavo”, señaló.

La situación trajo a la memoria la muerte de Larry Dalrymple en abril de 2024 durante un capítulo titulado Cremains of the Day.

Si bien el nombre puede parecer desconocido, se trataba de uno de los clientes icónicos de la taberna de Moe. El mismo estuvo presente desde el tercer episodio de la ficción animada.

Durante la historia, Homero, Lenny, Carl y el cantinero realizan un viaje para esparcir las cenizas de su compañero de parrandas.

“Lo siento si la muerte del Larry los afectó. Ese era el punto”, sostuvo el mismo Long tras la emisión original en Estados Unidos.

