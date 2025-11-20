Muere Gary ‘Mani’ Mounfield a los 63 años: luto en el rock británico por la leyenda de The Stone Roses y Primal Scream

Gary ‘Mani’ Mounfield, el emblemático bajista británico conocido por ser parte fundamental de The Stone Roses y Primal Scream, falleció este jueves 20 de noviembre de 2025 a los 63 años de edad.

La noticia confirmada por su hermano Greg Mounfield: “Con el corazón destrozado, anuncio el triste fallecimiento de mi hermano Gary Mani Mounfield. Descansa en paz, RKID”, escribió en redes sociales sacudiendo a sus fanáticos.

Su deceso ha conmocionado al mundo del rock británico y generado múltiples homenajes, tanto de sus compañeros de la comunidad musical internacional como de diversos ámbitos del mundo del entretenimiento.

‘Mani’ fue un pilar en la formación clásica de The Stone Roses junto a Ian Brown, John Squire y Alan ‘Reni’ Wren, contribuyendo al sonido distintivo de la banda en su álbum debut homónimo de 1989, que incluye canciones icónicas como I Wanna Be Adored y I Am The Resurrection.

Después de la separación del grupo en 1996, se unió a Primal Scream para aportar su estilo único al álbum Vanishing Point (1997), donde su bajo marcó el ritmo del sencillo Kowalski, influenciado por el krautrock.​

Entre algunas de las reacciones más destacadas está la de Liam Gallagher, vocalista de Oasis, quien definió a Gary Mounfield como su héroe: “Totalmente conmocionado y absolutamente devastado al enterarme de la noticia sobre Mani, mi héroe. Descansa en paz, RKID LG” .​

Hay que recordar que, antes de su fallecimiento, el bajista había anunciado una gira de charlas por el Reino Unido para 2026, en la que planeaba narrar momentos emblemáticos de su trayectoria musical, incluyendo anécdotas del mítico concierto de Spike Island en 1990 y la reunión de The Stone Roses en 2011.

Esta gira se basaría en relatos sobre su vida artística en escenarios pequeños, sin instrumentos, un adiós que finalmente no pudo realizarse.​

IN TOTAL SHOCK AND ABSOLUTELY DEVASTATED ON HEARING THE NEWS ABOUT MANI MY HERO RIP RKID LG — Liam Gallagher (@liamgallagher) November 20, 2025

El fallecimiento ocurrió en Stockport, Inglaterra, en circunstancias que no han sido totalmente aclaradas, aunque algunos reportes mencionan que colapsó en su casa.

La familia mantiene discreción sobre las causas oficiales, aunque se sabe que Mani libró una dura batalla contra una enfermedad no especificada.​

Mani Mounfield deja un legado imborrable en la música rock, siendo una figura clave en la revolución del sonido Madchester, y un símbolo para nuevas generaciones de músicos y fans.

Su estilo de bajo psicodélico y su espíritu generoso lo convirtieron en “el alma de Manchester” y un gigante del rock británico.​

Así, la partida de ‘Mani’ representa la pérdida de uno de los artistas fundamentales en la historia del rock británico, cuya influencia sigue presente en músicos y seguidores de todo el mundo, dejando huella en cada lugar donde se escuchó su melodía.