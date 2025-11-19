Tras la segunda vuelta entre Kast y Jara: ¿Cuándo son las próximas elecciones en Chile y qué se votará? / SOPA Images

Luego de los resultados del domingo, el próximo 14 de diciembre se realizará la segunda vuelta para elegir a la presidenta o presidente de la República que ejercerá entre 2026 y 2030.

Como ya es sabido, las dos cartas que avanzaron al balotaje fueron Jeannette Jara (26,85%) y José Antonio Kast (23,92%). El voto vuelve a ser obligatorio, salvo contadas excepciones y las multas por no asistir van entre 0,5 y 1,5 UTM.

Pero ojo, porque más allá de la fecha definida, ocurrirá un “fenómeno” que no se veía hace bastante tiempo: Chile tendrá varios meses de pausa electoral.

Si se mira hacia atrás, desde 2020 el país ha enfrentado 14 procesos electorales, comenzando con el plebiscito constitucional de entrada y terminando con la jornada de la semana pasada. Ocho de las instancias han ocurrido durante la actual administración.

Tras la segunda vuelta: ¿Cuándo son las próximas elecciones y qué se vota?

El país tendrá un periodo cercano a los 30 meses en que las chilenas y los chilenos no deberán acudir a las urnas. Las próximas elecciones, después de la instancia de diciembre, serán las Primarias Municipales y Regionales, recién en julio de 2028.

Segunda vuelta en Chile: los detalles de la nueva votación para Presidente

Volviendo a diciembre de este año, el día de la segunda vuelta seguirá la misma lógica de siempre. Según detalla el cronograma oficial del Servicio Electoral de Chile (Servel).

Las mesas en los locales de votación comenzarán a operar a las 08:00 horas y cerrarán a las 18:00 horas, siempre que no hubiese algún elector que desee sufragar.

El nuevo presidente de Chile asumirá el 11 de marzo de 2026 ante el Congreso Pleno. Se trata de la misma fecha que rige desde 1990, cuando asumió la presidencia Patricio Aylwin.