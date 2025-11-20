;

Jadue responde a críticas internas y afirma que el PC fue “el único a fondo” en la campaña de Jara

El exjefe comunal apuntó a sus socios del oficialismo por falta de despliegue y pidió “un giro urgente” en la estrategia.

El exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, volvió a marcar posición dentro del oficialismo al asegurar que el Partido Comunista fue la única colectividad de izquierda que se involucró plenamente en la campaña presidencial de Jeannette Jara.

Sus declaraciones, emitidas en su programa Sin Maquillaje, se dan en medio de un clima de tensiones internas y tras las críticas públicas que la propia candidata dirigió a su sector.

Jara había manifestado esta semana que, durante el despliegue territorial, se produjeron situaciones que no le parecieron adecuadas y advirtió sobre la necesidad de mayor disciplina estratégica dentro de su coalición.

“No se pueden cometer errores gratuitos cuando enfrente hay un adversario que no se puede subestimar”, dijo en televisión, aludiendo a episodios que marcaron la campaña.

En respuesta, Jadue defendió el rol del PC y apuntó a otros partidos del oficialismo por no haberse movilizado con la misma intensidad. “Tenemos todo para revertir el escenario y ganar con Jeannette Jara, pero eso requiere volver al trabajo de base, ese que algunos socios simplemente no quisieron hacer”, afirmó.

En esa línea, agregó que incluso hubo sectores que intentaron responsabilizar al PC por dificultades en el despliegue: “Fuimos los únicos que estuvimos realmente en terreno, a fondo y sin excusas”.

El exjefe comunal también llamó a replantear la manera en que se está llevando la campaña, advirtiendo que las herramientas tradicionales ya no son suficientes. “No podemos seguir pensando que repartir volantes es hacer campaña. Hoy lo que se necesita es conversar cara a cara, dedicar tiempo a disputar ideas con la gente y recomponer vínculos”, sostuvo.

