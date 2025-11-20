;

Fue detectado por cámaras de seguridad: detienen a hombre por atacar sexualmente a perro callejero en Coronel

El hombre fue arrestado horas después en el mismo lugar de los hechos, tras ser visto deambulando por las cámaras de televigilancia.

Ruth Cárcamo

Nicolás Medina

Getty Images | Imagen referencial

Getty Images | Imagen referencial

Esta jornada se formalizará a un hombre que fue detenido por Carabineros tras atacar sexualmente a un perro en situación de calle en la comuna de Coronel, región del Biobío.

Este caso de zoofilia fue dado a conocer por la Municipalidad de Coronel, desde donde su director de Seguridad Municipal, Iván Segura, detalló que el hecho ocurrió durante la madrugada de este miércoles en el sector del cruce San Francisco.

Revisa también

ADN

Por medio de la Central de Cámaras de Televigilancia, “se detectó un maltrato animal que se registraba en dicho lugar, por lo que se dio cuenta a Carabineros de manera inmediata”, dijo Segura.

Detienen a sujeto involucrado en caso de zoofilia

De acuerdo al director, los uniformados “tomaron parte del procedimiento y hoy se ha desarrollado el arresto de la persona que fue detectada por cámara, y se encontraba deambulando nuevamente en el mismo lugar”.

Desde la Dirección de Medio Ambiente del municipio informaron que su equipo médico veterinario acompañará el proceso, entregando todos los antecedentes técnicos. También indicaron que colaborarán con la Fiscalía en todo lo que sea requerido.

Finalmente, el alcalde de Coronel, Boris Chamorro, enfatizó que “vamos a ser muy tajantes ante esta situación de vulneración (...), cosas como estas son total y absolutamente aberrantes. Las condenamos y no las vamos a tolerar”.

Contenido patrocinado

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: &#039;Un sueño hecho realidad&#039;

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: 'Un sueño hecho realidad'

&#039;La música para Juan Gabriel era su vida&#039;: Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

'La música para Juan Gabriel era su vida': Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: &#039;Parece que no estaba tan rico&#039;

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: 'Parece que no estaba tan rico'

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad