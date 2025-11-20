Fue detectado por cámaras de seguridad: detienen a hombre por atacar sexualmente a perro callejero en Coronel

Esta jornada se formalizará a un hombre que fue detenido por Carabineros tras atacar sexualmente a un perro en situación de calle en la comuna de Coronel, región del Biobío.

Este caso de zoofilia fue dado a conocer por la Municipalidad de Coronel, desde donde su director de Seguridad Municipal, Iván Segura, detalló que el hecho ocurrió durante la madrugada de este miércoles en el sector del cruce San Francisco.

Por medio de la Central de Cámaras de Televigilancia, “se detectó un maltrato animal que se registraba en dicho lugar, por lo que se dio cuenta a Carabineros de manera inmediata”, dijo Segura.

Detienen a sujeto involucrado en caso de zoofilia

De acuerdo al director, los uniformados “tomaron parte del procedimiento y hoy se ha desarrollado el arresto de la persona que fue detectada por cámara, y se encontraba deambulando nuevamente en el mismo lugar”.

Desde la Dirección de Medio Ambiente del municipio informaron que su equipo médico veterinario acompañará el proceso , entregando todos los antecedentes técnicos. También indicaron que colaborarán con la Fiscalía en todo lo que sea requerido.

Finalmente, el alcalde de Coronel, Boris Chamorro, enfatizó que “vamos a ser muy tajantes ante esta situación de vulneración (...), cosas como estas son total y absolutamente aberrantes. Las condenamos y no las vamos a tolerar”.