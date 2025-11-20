Condenan a dos exmarinos a 10 y 16 años por homicidio calificado contra hombre con discapacidad en Iquique / Diego Martin

El Tribunal Oral en lo Penal de Iquique condenó a dos exmarinos a 16 años y 10 años y un día de presidio efectivo por el delito de homicidio calificado con alevosía, tras participar en la agresión que provocó la muerte de Milton Domínguez Moreno, un hombre de 60 años en situación de discapacidad.

Según el veredicto, los hechos ocurrieron cerca de las 04:30 horas del 19 de mayo de 2023, cuando los acusados —en condición de franco— se encontraron con la víctima en calles Bolívar con Ramírez. Domínguez se desplazaba con dos muletas debido a la pérdida de una pierna, condición que lo dejaba sin posibilidad de defenderse.

El tribunal estableció que tras una discusión, uno de los agresores empujó a la víctima al suelo. Luego, el exmarino S.M.P.N. lo golpeó con las muletas y con patadas en la cabeza y el cuerpo , mientras otro de los involucrados también lo agredió en la cabeza.

En paralelo, el tribunal acredito que el condenado C.A.G.S. utilizó un cinturón para golpearlo en la parte superior del cuerpo. La víctima sufrió múltiples fracturas y fue trasladada al Hospital Regional de Iquique, donde falleció durante la mañana por un traumatismo encéfalo craneano cerrado.

En el juicio, el Ministerio Público presentó testimonios de testigos, funcionarios de la Brigada de Homicidios y del Laboratorio de Criminalística de la PDI, además del informe del Servicio Médico Legal que confirmó la causa de muerte.