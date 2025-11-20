;

Condenan a dos exmarinos a 10 y 16 años por homicidio calificado contra hombre con discapacidad en Iquique

El tribunal aplicó penas por la golpiza fatal contra un ciudadano colombiano de 60 años que vivía en situación de calle.

Cristóbal Álvarez

Condenan a dos exmarinos a 10 y 16 años por homicidio calificado contra hombre con discapacidad en Iquique

Condenan a dos exmarinos a 10 y 16 años por homicidio calificado contra hombre con discapacidad en Iquique / Diego Martin

El Tribunal Oral en lo Penal de Iquique condenó a dos exmarinos a 16 años y 10 años y un día de presidio efectivo por el delito de homicidio calificado con alevosía, tras participar en la agresión que provocó la muerte de Milton Domínguez Moreno, un hombre de 60 años en situación de discapacidad.

Según el veredicto, los hechos ocurrieron cerca de las 04:30 horas del 19 de mayo de 2023, cuando los acusados —en condición de franco— se encontraron con la víctima en calles Bolívar con Ramírez. Domínguez se desplazaba con dos muletas debido a la pérdida de una pierna, condición que lo dejaba sin posibilidad de defenderse.

Revisa también:

ADN

El tribunal estableció que tras una discusión, uno de los agresores empujó a la víctima al suelo. Luego, el exmarino S.M.P.N. lo golpeó con las muletas y con patadas en la cabeza y el cuerpo, mientras otro de los involucrados también lo agredió en la cabeza.

En paralelo, el tribunal acredito que el condenado C.A.G.S. utilizó un cinturón para golpearlo en la parte superior del cuerpo. La víctima sufrió múltiples fracturas y fue trasladada al Hospital Regional de Iquique, donde falleció durante la mañana por un traumatismo encéfalo craneano cerrado.

En el juicio, el Ministerio Público presentó testimonios de testigos, funcionarios de la Brigada de Homicidios y del Laboratorio de Criminalística de la PDI, además del informe del Servicio Médico Legal que confirmó la causa de muerte.

Contenido patrocinado

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: &#039;Un sueño hecho realidad&#039;

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: 'Un sueño hecho realidad'

&#039;La música para Juan Gabriel era su vida&#039;: Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

'La música para Juan Gabriel era su vida': Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: &#039;Parece que no estaba tan rico&#039;

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: 'Parece que no estaba tan rico'

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad