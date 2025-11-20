;

Abordaban camiones en el sur de Chile: qué se sabe del megaoperativo en el Terminal Pesquero de Santiago

De momento, se reportan 22 detenidos.

Juan Castillo

Richard Jiménez

Agencia uno | Referencial

Agencia uno | Referencial

Un megaoperativo policial se realizó en distintos puntos del país, entre ellos, en el Terminal Pesquero de Santiago, donde una veintena de locales fueron allanados.

Este operativo se dio en medio de investigaciones por bandas que se dedicarían al robo de camiones de productos pesqueros en distintas carreteras de Chile, principalmente salmones.

Desde la Fiscalía entregaron más detalles sobre esta situación, confirmando que son dos las estructuras criminales investigadas, y que el saldo de esta acción realizada entre el Ministerio Público y la PDI dejó 22 personas detenidas.

Revisa también:

ADN

“Este es una investigación mucho más compleja que simplemente un robo de salmones”, dijo el fiscal Héctor Barros, agregando que esta es una investigación “que lleva bastante tiempo”.

Y es que el persecutor detalló que estas bandas tenían su primera línea de robo en el sector de Calbuco, en Puerto Montt, donde abordaban camiones de carga con salmones e intimidaban a los conductores con armas de fuego.

Posteriormente, realizaban un trasvasaje del cargamento para así poder llegar a la región Metropolitana, específicamente al Terminal Pesquero de Santiago, donde estos productos eran comercializados.

Estas estructuras criminales operaban principalmente en las regiones de Biobío, Metropolitana y Valparaíso, y se incautaron camiones, vehículos, 7 armas de fuego, y 60 toneladas de salmón.

En este operativo también se sumó el Servicio de Impuestos Internos (SII), quienes están indagando el patrimonio de los detenidos.

Contenido patrocinado

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: &#039;Un sueño hecho realidad&#039;

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: 'Un sueño hecho realidad'

&#039;La música para Juan Gabriel era su vida&#039;: Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

'La música para Juan Gabriel era su vida': Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: &#039;Parece que no estaba tan rico&#039;

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: 'Parece que no estaba tan rico'

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad