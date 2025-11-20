Abordaban camiones en el sur de Chile: qué se sabe del megaoperativo en el Terminal Pesquero de Santiago

Un megaoperativo policial se realizó en distintos puntos del país, entre ellos, en el Terminal Pesquero de Santiago, donde una veintena de locales fueron allanados.

Este operativo se dio en medio de investigaciones por bandas que se dedicarían al robo de camiones de productos pesqueros en distintas carreteras de Chile, principalmente salmones.

Desde la Fiscalía entregaron más detalles sobre esta situación, confirmando que son dos las estructuras criminales investigadas, y que el saldo de esta acción realizada entre el Ministerio Público y la PDI dejó 22 personas detenidas.

“Este es una investigación mucho más compleja que simplemente un robo de salmones”, dijo el fiscal Héctor Barros, agregando que esta es una investigación “que lleva bastante tiempo”.

Y es que el persecutor detalló que estas bandas tenían su primera línea de robo en el sector de Calbuco, en Puerto Montt, donde abordaban camiones de carga con salmones e intimidaban a los conductores con armas de fuego.

Posteriormente, realizaban un trasvasaje del cargamento para así poder llegar a la región Metropolitana, específicamente al Terminal Pesquero de Santiago, donde estos productos eran comercializados.

Estas estructuras criminales operaban principalmente en las regiones de Biobío, Metropolitana y Valparaíso, y se incautaron camiones, vehículos, 7 armas de fuego, y 60 toneladas de salmón.

En este operativo también se sumó el Servicio de Impuestos Internos (SII), quienes están indagando el patrimonio de los detenidos.