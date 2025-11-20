Megaoperativo en Terminal Pesquero de Santiago: investigan robo a camiones de salmones en varias autopistas de Chile

La Policía de Investigaciones (PDI) junto al Ministerio Público lideraron un megaoperativo policial en el Terminal Pesquero de Santiago, ubicado en la comuna de Lo Espejo.

Según pudo conocer Radio ADN, esta acción conjunta se da en medio de investigaciones contra una banda que se dedicaría al robo de camiones de productos pesqueros en distintas carreteras de Chile, principalmente salmones.

Información preliminar detalla que serían 18 los establecimientos allanados por personal policial, mientras que el operativo se implementó en varias localidades del país, dejando un saldo total de 20 detenidos.

El salmón sustraído estaría siendo comercializado de manera ilícita en el Terminal Pesquero, por lo que a esta hora detectives de la PDI se encuentran revisando los locales.