Superó el cáncer, es top 5 del mundo en su deporte y será abanderado del Team Chile: “Cada día disfruto más la vida” / Team Chile

Durante la jornada de ayer jueves, el Comité Olímpico de Chile dio a conocer a los abanderados para el Team Chile de los Juegos Bolivarianos, que arrancan este fin de semana.

Uno de los designados para liderar a la delegación es el tirador skeet Héctor Flores, que en conversación con ADN TOP comentó cómo recibió la noticia.

“Me pilló de sorpresa. Mi vida ha estado ligada al deporte, estoy agradecido del Comité Olímpico y de mi Federación, que son fundamentales para mi carrera y la de todos los atletas. Es un honor presentar al país de la mejor manera”, dijo, junto con reconocer que, días atrás, compartió el secreto con su partner de toda la vida, Francisca Crovetto, con quien ha competido a nivel internacional en duplas.

“Me dijeron que era secreto, pero ella fue a la primera persona que le conté. Está feliz por mí, pensé que sabía, pero está con posnatal. Siempre nos hemos alegrado de nuestros triunfos y también nos apoyamos en las derrotas. Ahí es donde uno se da cuenta cómo es la gente que está al lado tuyo, tenemos un nivel de amistad y compañerismo familiar gigante, asi que feliz”, reconoció Héctor Flores, que ha sabido darle un giro a su vida deportiva.

Todo luego que en 2024 fue diagnosticado con un cáncer testicular que lo llevó a ser operado en dos ocasiones, tras lo cual retomó su actividad deportiva al punto de haber sido cuarto en la Copa del Mundo de tiro skeet en Buenos Aires y hoy ser cinco del mundo en el ranking mundial de la especialidad.

“Han sido años súper intensos. Estuve un poco más de un año con cáncer, me pilló en mi último año para clasificar a los Juegos Olímpicos, estaba en un muy buen momento de mi carrera, entré a la final de una Copa del Mundo en Lonato, que es un campo durísimo. Son pasos que te da la vida. Me sirvió para darme cuenta de la cantidad de gente que tengo detrás apoyándome, la garra que tengo. Después de todo esto, cada día disfruto más la vida”, reconoció Héctor Flores, ya enfocado en buscar una medalla para Chile en los Juegos Bolivarianos en Lima, donde ya compitió en los Panamericanos de 2019.

“Estuve en la final. Hace poco estuve en una Copa del Mundo donde quedé cuarto. Voy con las mismas ganas de dar el 100% de mí, que pase lo que tenga que pasar, ojalá se dé lo mejor posible”, reconoció, ya proyectando su ilusión de concretar una clasificación a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

“Tengo ese depósito a plazo que todavía no se cumple. Siempre he entrenado y luchado para clasificar, espero dar el 100% para lograrlo. A veces cuesta, pero lo importante es seguir con las mismas ganas y la misma intención”, concluyó en ADN TOP el deportista de 30 años