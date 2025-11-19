Se acabó la espera: histórico puente del Río Mapocho volverá a abrir a más de 10 años de su cierre

El histórico Puente Los Carros, una estructura emblemática del centro de Santiago que permanecía cerrada desde 2016 debido a daños estructurales, está listo para renacer tras la aprobación de un ambicioso plan de restauración con una inversión de $893.401.000.

Esta iniciativa se enmarca en el plan de recuperación integral del Barrio Mapocho-La Chimba, y permitirá reabrir al público este paso peatonal para 2026, reconectando importantes puntos comerciales y culturales de la ciudad.

Construido en 1843 y declarado monumento nacional en 1997, el Puente Los Carros conecta las comunas de Santiago y Recoleta cruzando el río Mapocho, enlazando la calle Cardenal José María Caro con Santa María, y facilitando el acceso hacia la calle Patronato.

Su historia comenzó con una función vital para trasladar carros y tranvías hacia los talleres de la zona, transitando por puntos neurálgicos como La Vega, el Mercado Central y Tirso de Molina.

El gobernador metropolitano Claudio Orrego destacó el significado del proyecto: “Con la restauración del Puente Los Carros avanzamos en conectar barrios, revitalizar el espacio público y proteger nuestra historia”.

“Este puente es parte esencial de la identidad del sector y de la memoria de Santiago, y su recuperación no solo mejora la movilidad, sino que devuelve valor a un patrimonio urbano único“, añadió.

“En las próximas semanas licitaremos las obras y esperamos que en 2026 podamos abrirlo nuevamente a la comunidad", complementó con optimismo.

Los trabajos contemplan un abordaje integral que incluye la reparación estructural, tratamiento antioxidante de la estructura metálica, la incorporación de canterías que simulan la estructura original y pletinas metálicas que rememoran la ubicación de antiguos rieles, fortaleciendo así el valor histórico del puente.

Además, se instalará una losa colaborante de hormigón liviano y se reemplazará completamente el pavimento para modernizar la superficie de tránsito.

Por su parte, el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, detalló que, “tras confirmar su buen estado mediante un estudio estructural municipal, reformulamos el proyecto para hacerlo más sólido y moderno”.

“Esta restauración no solo pone en valor un monumento de 1881, sino que vuelve a conectar Mapocho–La Chimba con el centro y mejora el flujo peatonal entre La Vega, el Tirso y el Mercado Central", agregó.

Además, hizo hincapié en el trabajo colaborativo con Recoleta y aseguró que también se mantendrá y un foco puesto en la seguridad, tanto durante las obras como una vez terminada la remodelación.

“Somos comunas vecinas (...) no tiene por qué estar dependiendo de límites comunales y estamos trabajando juntos con el alcalde Fares Jadue de Recoleta y vamos a mantener personal de seguridad acá”, expuso.

La intervención tendrá una duración aproximada de ocho meses, considerando además la reposición de barandas vandalizadas y la mejora del entorno inmediato al puente.