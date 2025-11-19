;

“No venimos a delinquir, sino a trabajar”: comerciantes ambulantes en contra de operativo que retiró más de 80 toldos azules en Meiggs

La acción se sumó al operativo nocturno que removió cerca de 80 toldos azules vinculados a la ocupación irregular del sector.

Nelson Quiroz

Richard Jiménez

Operativo en barrio Meiggs deja más de 30 mesas retiradas y reabre tensión por comercio ambulante

Operativo en barrio Meiggs deja más de 30 mesas retiradas y reabre tensión por comercio ambulante

03:19

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Un nuevo operativo policial y municipal se desarrolló este miércoles en el barrio Meiggs, específicamente en el sector de calle Exposición, donde Carabineros retiró más de 30 estructuras instaladas por comerciantes ambulantes que habían vuelto a ocupar el espacio público durante la madrugada.

La intervención —realizada junto a funcionarios municipales— se suma al procedimiento nocturno que terminó con el retiro de cerca de 80 toldos azules, estructuras asociadas históricamente a la ocupación irregular del sector.

ADN

19 de noviembre de 2025/SANTIAGO Carabineros resguarda la calle Sazie, en el barrio Meiggs, debido a que durante la madrugada se realizó un procedimiento en el que fueron retirados alrededor de 80 toldos azules que intentaban instalarse en el sector. FOTO: AGENCIAUNO / AgenciaUno

Aunque los toldos retirados esta mañana no correspondían a ese grupo, el operativo se enmarca en la misma estrategia de recuperación del barrio iniciada hace más de una semana.

Revisa también

ADN

De acuerdo con el coronel Claudio Páez, de la Prefectura Central Metropolitana, la policía uniformada ejecutó el procedimiento debido a la presencia de instalaciones que impedían el libre tránsito.

En el lugar se vivieron momentos de tensión, con gritos y reclamos de comerciantes que afirmaron no pertenecer a las mafias de los llamados “toldos azules” y que solo buscan una oportunidad para trabajar. Luis Martínez, uno de los vendedores afectados, lamentó la situación. “Nos instalamos aquí porque no teníamos acceso a Meiggs. Es para ayudar a nuestra familia, no venimos a delinquir, venimos a trabajar”, señaló mientras retiraba su mesa.

ADN

19 de noviembre de 2025/SANTIAGO Carabineros resguarda la calle Sazie, en el barrio Meiggs, debido a que durante la madrugada se realizó un procedimiento en el que fueron retirados alrededor de 80 toldos azules que intentaban instalarse en el sector. FOTO: AGENCIAUNO / AgenciaUno

Los ambulantes insistieron en su demanda de obtener permisos formales para ejercer su actividad, algo que el municipio capitalino ha descartado reiteradamente. El alcalde Mario Desbordes ha señalado en diversas ocasiones que no otorgará nuevas patentes para comercio en la vía pública, en el marco del plan de intervención y ordenamiento del barrio.

El operativo de esta mañana marca la continuidad de una estrategia desplegada en dos etapas para recuperar el eje comprendido entre Exposición, Salvador Sanfuente y Bascuñán Guerrero, zona históricamente afectada por ocupación irregular, delincuencia y acopio informal de mercancías.

Las autoridades confirmaron que los procedimientos continuarán durante los próximos días.

Contenido patrocinado

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: &#039;Un sueño hecho realidad&#039;

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: 'Un sueño hecho realidad'

&#039;La música para Juan Gabriel era su vida&#039;: Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

'La música para Juan Gabriel era su vida': Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: &#039;Parece que no estaba tan rico&#039;

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: 'Parece que no estaba tan rico'

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad