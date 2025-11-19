“No venimos a delinquir, sino a trabajar”: comerciantes ambulantes en contra de operativo que retiró más de 80 toldos azules en Meiggs

Un nuevo operativo policial y municipal se desarrolló este miércoles en el barrio Meiggs, específicamente en el sector de calle Exposición, donde Carabineros retiró más de 30 estructuras instaladas por comerciantes ambulantes que habían vuelto a ocupar el espacio público durante la madrugada.

La intervención —realizada junto a funcionarios municipales— se suma al procedimiento nocturno que terminó con el retiro de cerca de 80 toldos azules, estructuras asociadas históricamente a la ocupación irregular del sector.

19 de noviembre de 2025/SANTIAGO Carabineros resguarda la calle Sazie, en el barrio Meiggs, debido a que durante la madrugada se realizó un procedimiento en el que fueron retirados alrededor de 80 toldos azules que intentaban instalarse en el sector. FOTO: AGENCIAUNO / AgenciaUno Ampliar

Aunque los toldos retirados esta mañana no correspondían a ese grupo, el operativo se enmarca en la misma estrategia de recuperación del barrio iniciada hace más de una semana.

De acuerdo con el coronel Claudio Páez, de la Prefectura Central Metropolitana, la policía uniformada ejecutó el procedimiento debido a la presencia de instalaciones que impedían el libre tránsito.

En el lugar se vivieron momentos de tensión, con gritos y reclamos de comerciantes que afirmaron no pertenecer a las mafias de los llamados “toldos azules” y que solo buscan una oportunidad para trabajar. Luis Martínez, uno de los vendedores afectados, lamentó la situación. “Nos instalamos aquí porque no teníamos acceso a Meiggs. Es para ayudar a nuestra familia, no venimos a delinquir, venimos a trabajar”, señaló mientras retiraba su mesa.

19 de noviembre de 2025/SANTIAGO Carabineros resguarda la calle Sazie, en el barrio Meiggs, debido a que durante la madrugada se realizó un procedimiento en el que fueron retirados alrededor de 80 toldos azules que intentaban instalarse en el sector. FOTO: AGENCIAUNO / AgenciaUno Ampliar

Los ambulantes insistieron en su demanda de obtener permisos formales para ejercer su actividad, algo que el municipio capitalino ha descartado reiteradamente. El alcalde Mario Desbordes ha señalado en diversas ocasiones que no otorgará nuevas patentes para comercio en la vía pública, en el marco del plan de intervención y ordenamiento del barrio.

El operativo de esta mañana marca la continuidad de una estrategia desplegada en dos etapas para recuperar el eje comprendido entre Exposición, Salvador Sanfuente y Bascuñán Guerrero, zona históricamente afectada por ocupación irregular, delincuencia y acopio informal de mercancías.

Las autoridades confirmaron que los procedimientos continuarán durante los próximos días.