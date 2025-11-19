Entre elogios y rodeado de líderes mundiales: así fue la reunión de Cristiano Ronaldo con Donald Trump

Cristiano Ronaldo fue protagonista de un encuentro muy llamativo en la Casa Blanca al participar en una cena de gala organizada por el presidente Donald Trump en honor al príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed bin Salmán.

El futbolista portugués, acompañado de su prometida Georgina Rodríguez, asistió a este evento tras más de una década sin pisar Estados Unidos, integrando la delegación oficial saudí durante su visita de Estado al país.​

Durante su discurso, Trump resaltó la presencia de Ronaldo desde una perspectiva personal: “Mi hijo es fan de Cristiano Ronaldo, tuvo la oportunidad de conocerlo y creo que ahora me respeta un poco más, solo por habérselo presentado".

“Esta sala está repleta de los mayores líderes del mundo: en los negocios, en el deporte…”, complementó el Presidente de EE. UU., mostrándose conforme por la reunión.

Al evento asistieron figuras influyentes de distintos ámbitos, incluyendo al empresario Elon Musk y al presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

CR7, quien fue ubicado en los primeros asientos del Salón Este donde estuvieron Trump y Melania, no pronunció palabras públicas durante la cena, pero su presencia fue uno de los focos principales de los asistentes y medios.​

La velada contó con una atmósfera solemne, con alfombra roja, orquesta y lluvia cubierta por carpas, mientras que el príncipe heredero saudí recibió honores protocolarios típicos de visitas de Estado.

Otro punto a destacar es que la presencia del delantero del Al-Nassr también forma parte de una estrategia cultural y deportiva que promueve Arabia Saudí como posible sede para la Copa Mundial de Fútbol 2034. Asimismo, Estados Unidos será una de las sedes del 2026.

Este viaje marca la primera vez que Ronaldo visita Estados Unidos desde 2014, cuando participó en un partido amistoso con el Real Madrid. Su ausencia estuvo marcada por una denuncia de violación presentada en 2018 relacionada con un hecho ocurrido en 2009, caso que fue desestimado por la justicia estadounidense en 2023.​

La cena también propició acercamientos del futbolista con importantes líderes empresariales como el CEO de Apple, Tim Cook, y el productor de Hollywood, David Ellison, reforzando su posicionamiento tanto deportivo como diplomático en la región.​

Esta destacada aparición de Cristiano en la Casa Blanca subraya su influencia global, no solo en el deporte, sino también en escenarios políticos y económicos internacionales, en un momento clave de su carrera y consolidando su papel como embajador deportivo y cultural.