;

Ley Papito Corazón: los vacíos que aún permiten a deudores evadir el pago de pensión de alimentos

Especialistas aseguran que la normativa requiere ajustes urgentes.

Javiera Rivera

Getty Images

Getty Images / Mixmike

A dos años de su entrada en vigencia, la Ley de Pago Efectivo de Pensiones de Alimentos —conocida como Ley Papito Corazón— ha permitido que más de 314.000 familias reciban los montos adeudados.

Sin embargo, pese a los avances, persisten vacíos que permiten a miles de deudores seguir evadiendo su responsabilidad parental.

En Chile, más de 285 mil personas figuran aún como deudoras. De ellas, 271.600 son hombres y 13.543 mujeres. Muchas mantienen deudas que superan los 20 millones de pesos, acumuladas a lo largo de más de 15 años.

Vacíos legales de la Ley Papito Corazón

La Ley Papito Corazón permite que el Estado retenga dinero desde cuentas bancarias, devoluciones de impuestos o fondos previsionales.

Pero cuando los deudores trabajan de manera informal, no tienen cuentas, fondos o propiedades, el sistema simplemente no tiene desde dónde retener.

Revisa también

ADN

Y esa grieta sigue dejando fuera a familias que llevan años —incluso más de una década— esperando justicia.

Las cifras muestran que el mecanismo ha sido exitoso: a septiembre de 2025 se han pagado más de 2,5 billones de pesos en pensiones de alimentos.

Aun así, las autoridades reconocen que deben acelerar los plazos, unificar criterios entre tribunales y mejorar los procesos internos del Poder Judicial.

Contenido patrocinado

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: &#039;Un sueño hecho realidad&#039;

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: 'Un sueño hecho realidad'

&#039;La música para Juan Gabriel era su vida&#039;: Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

'La música para Juan Gabriel era su vida': Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: &#039;Parece que no estaba tan rico&#039;

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: 'Parece que no estaba tan rico'

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad