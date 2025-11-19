Ley Papito Corazón: los vacíos que aún permiten a deudores evadir el pago de pensión de alimentos

A dos años de su entrada en vigencia, la Ley de Pago Efectivo de Pensiones de Alimentos —conocida como Ley Papito Corazón— ha permitido que más de 314.000 familias reciban los montos adeudados.

Sin embargo, pese a los avances, persisten vacíos que permiten a miles de deudores seguir evadiendo su responsabilidad parental.

En Chile, más de 285 mil personas figuran aún como deudoras. De ellas, 271.600 son hombres y 13.543 mujeres. Muchas mantienen deudas que superan los 20 millones de pesos, acumuladas a lo largo de más de 15 años.

Vacíos legales de la Ley Papito Corazón

La Ley Papito Corazón permite que el Estado retenga dinero desde cuentas bancarias, devoluciones de impuestos o fondos previsionales.

Pero cuando los deudores trabajan de manera informal, no tienen cuentas, fondos o propiedades, el sistema simplemente no tiene desde dónde retener.

Y esa grieta sigue dejando fuera a familias que llevan años —incluso más de una década— esperando justicia.

Las cifras muestran que el mecanismo ha sido exitoso: a septiembre de 2025 se han pagado más de 2,5 billones de pesos en pensiones de alimentos.

Aun así, las autoridades reconocen que deben acelerar los plazos, unificar criterios entre tribunales y mejorar los procesos internos del Poder Judicial.