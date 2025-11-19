;

Enap proyecta alza de $20,9 por litro en el diésel y $16,1 en el kerosene esta semana: precios de gasolinas también subirán

La estatal detalló que las proyecciones responden a costos externos, valores de importación y ajustes de los mecanismos que regulan la estabilización de combustibles.

Martín Neut

Bencina

Bencina / TravelCouples

La Empresa Nacional del Petróleo (Enap) publicó su informe semanal de precios estimados para combustibles, un reporte que entrega cada miércoles y que anticipa cómo podrían moverse las bencinas, el diésel y otros derivados.

La estatal reiteró que su rol se limita a comercializar hidrocarburos a distribuidoras y que “no fija ni regula los precios de los combustibles en el mercado chileno”.

Enfatizó además que estas estimaciones “no pueden, en ningún caso, considerarse como precios al consumidor final”, dado que los valores finales se definen en un mercado “abierto y competitivo”.

Enap proyecta que la gasolina de 93 octanos subiría $13,1 por litro, mientras que la de 97 aumentaría $9,5 por litro. También estima un alza de $16,1 por litro para el kerosene y un incremento de $20,9 por litro en el diésel. En contraste, el GLP vehicular presentaría una caída de $16,1 por litro.

Estas variaciones se harán efectivas el día de mañana y se calculan considerando los precios de importación desde el Golfo de Estados Unidos, los costos logísticos asociados al transporte marítimo y el funcionamiento de mecanismos como el Mepco y el FEPP.

