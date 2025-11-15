;

Exministra Ángela Vivanco cuestiona prisión preventiva en caso “Muñeca Bielorrusa” y acusa injusticia

La exministra de la Corte Suprema criticó duramente al tribunal tras la cautelar contra tres abogados imputados, asegurando que se le mencionó sin estar formalizada ni poder ejercer defensa.

Verónica Villalobos

Exministra Ángela Vivanco cuestiona prisión preventiva en caso “Muñeca Bielorrusa” y acusa injusticia

Santiago

El 7° Juzgado de Garantía de Santiago decretó este sábado la prisión preventiva para los abogados Eduardo Lagos, Mario Vargas y Gonzalo Migueles, imputados en el caso “Muñeca Bielorrusa”.

La medida cautelar reactivó el debate en torno a la causa, especialmente luego de que el nombre de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, fuera mencionado durante las audiencias sin que ella participara en ninguna de ellas.

Vivanco reaccionó tras conocerse la resolución y leyó un comunicado en el que calificó como “inexplicable” que el tribunal aludiera a presuntos delitos y a su eventual participación.

“Resulta inexplicable que el tribunal haya concluido la existencia de delitos y mi presunta participación con indicios que la propia jueza Michel Ibacache cuestionó por ocho jornadas”, afirmó.

La exjueza enfatizó que la resolución cita hechos atribuidos a su figura pese a no haber sido formalizada. “Obviamente, esto significa que mi defensa no ha podido participar en la audiencia. No existió el cumplimiento del principio que permite contradecir las imputaciones”, indicó, asegurando que el proceso vulneró el debido proceso.

Vivanco también recordó su “remoción exprés”, señalando que “se vuelve a repetir una injusticia” y que evaluará, junto a su defensa, las acciones necesarias para evitar que se la responsabilice antes de un juicio imparcial. “No pretendo ni aceptaré que esa situación se repita”, recalcó.

Consultada por un posible trasfondo político, señaló que ha visto “un gran show del Ministerio Público”, acusando que la causa habría sido acelerada para generar impacto público. “Creo que se apuró justamente para dar un golpe de efecto, cosa que no es la adecuada”, concluyó.

Contenido patrocinado

Aguinaldo de Navidad, PGU y más: TODOS los bonos que se pagan antes de las fiestas de fin de año

Aguinaldo de Navidad, PGU y más: TODOS los bonos que se pagan antes de las fiestas de fin de año

&#039;Qué ordinariez más grande&#039;: Raquel Argandoña destroza las decoraciones navideñas

'Qué ordinariez más grande': Raquel Argandoña destroza las decoraciones navideñas

Guía de estilo: cómo elegir el vestido de fiesta que potencie tu belleza natural

Guía de estilo: cómo elegir el vestido de fiesta que potencie tu belleza natural

Las 5 mejores películas de Anne Hathaway para celebrar su cumpleaños 43

Las 5 mejores películas de Anne Hathaway para celebrar su cumpleaños 43

Sabrina Carpenter podría ser la nueva “Alicia” en una versión moderna del clásico de Lewis Carroll

Sabrina Carpenter podría ser la nueva “Alicia” en una versión moderna del clásico de Lewis Carroll

Paulina Nin reacciona y abandona estudio de &#039;Hay que decirlo&#039; tras incómoda pregunta de Pamela Díaz: &#039;No hablen de mí&#039;

Paulina Nin reacciona y abandona estudio de 'Hay que decirlo' tras incómoda pregunta de Pamela Díaz: 'No hablen de mí'

Un momento político y experimental: a 23 años de &#039;Riot Act&#039; de Pearl Jam

Un momento político y experimental: a 23 años de 'Riot Act' de Pearl Jam

¿The Killers en Chile?: La banda confirma regreso a Sudamérica para 2026

¿The Killers en Chile?: La banda confirma regreso a Sudamérica para 2026

Todas las integrantes de NewJeans regresan a ADOR

Todas las integrantes de NewJeans regresan a ADOR

Popular futbolista es descubierto por su pareja teniendo relaciones con otra mujer: Lo grabó, lo subió a redes y esta fue su reacción

Popular futbolista es descubierto por su pareja teniendo relaciones con otra mujer: Lo grabó, lo subió a redes y esta fue su reacción

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad