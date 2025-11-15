Exministra Ángela Vivanco cuestiona prisión preventiva en caso “Muñeca Bielorrusa” y acusa injusticia

Santiago

El 7° Juzgado de Garantía de Santiago decretó este sábado la prisión preventiva para los abogados Eduardo Lagos, Mario Vargas y Gonzalo Migueles, imputados en el caso “Muñeca Bielorrusa”.

La medida cautelar reactivó el debate en torno a la causa, especialmente luego de que el nombre de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, fuera mencionado durante las audiencias sin que ella participara en ninguna de ellas.

Vivanco reaccionó tras conocerse la resolución y leyó un comunicado en el que calificó como “inexplicable” que el tribunal aludiera a presuntos delitos y a su eventual participación.

“Resulta inexplicable que el tribunal haya concluido la existencia de delitos y mi presunta participación con indicios que la propia jueza Michel Ibacache cuestionó por ocho jornadas”, afirmó.

La exjueza enfatizó que la resolución cita hechos atribuidos a su figura pese a no haber sido formalizada. “Obviamente, esto significa que mi defensa no ha podido participar en la audiencia. No existió el cumplimiento del principio que permite contradecir las imputaciones”, indicó, asegurando que el proceso vulneró el debido proceso.

Vivanco también recordó su “remoción exprés”, señalando que “se vuelve a repetir una injusticia” y que evaluará, junto a su defensa, las acciones necesarias para evitar que se la responsabilice antes de un juicio imparcial. “No pretendo ni aceptaré que esa situación se repita”, recalcó.

Consultada por un posible trasfondo político, señaló que ha visto “un gran show del Ministerio Público”, acusando que la causa habría sido acelerada para generar impacto público. “Creo que se apuró justamente para dar un golpe de efecto, cosa que no es la adecuada”, concluyó.