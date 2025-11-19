SHOA descarta riesgo de tsunami en Chile tras temblor 6,5 registrado frente a las costas de Tonga

"Enjambre sísmico" preocupa a la región del Bíobio tras al menos 15 temblores

Un temblor de magnitud 6,5 se percibió este miércoles en Tonga, específicamente frente a las costas de Nukualofa.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) detalló que el movimiento telúrico tuvo una magnitud de 6,5, mientras que su epicentro se ubicó a 353 kilómetros al suroeste de Nukualofa, en pleno océano.

En ese sentido, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) descartó riesgo de tsunami para las costas de Chile.

“SHOA indica que sismo, magnitud 6.5 a 353 km al Suroeste de Nukualofa, Tonga, NO reúne las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile”, señalaron.