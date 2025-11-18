;

Tras reunión con economistas de Matthei: equipo de Kast se abre a discutir propuesta de recorte fiscal de US$6.000 millones

Desde el equipo económico del candidato presidencial no descartaron abordar la polémica propuesta, sobre todo el plazo de 18 meses establecido para llevar a cabo el recorte.

Ruth Cárcamo

Diana Copa

Esta mañana, el equipo económico del candidato presidencial José Antonio Kast se reunió con un grupo de economistas que apoyaron y algunos trabajaron en el programa de gobierno de Evelyn Matthei.

En el encuentro, que tuvo lugar en la sede del Partido Republicano, Jorge Quiroz y Bernardo Fontaine presentaron el plan económico de Kast, a fin de generar un diálogo en torno a buscar formas de mejorarlo.

Entre los asistentes estaba el expresidente del Banco Central, Rodrigo Vergara, los exministros de Economía, José Ramón Valente, y de Hacienda, Felipe Larraín, quienes abordaron puntos en común respecto a ciertas ideas.

De hecho, uno de los puntos que se abordó fue la propuesta del recorte fiscal de 6.000 millones de dólares en 18 meses. Al respecto, el jefe del equipo económico de José Antonio Kast, Jorge Quiroz, aseguró que están abiertos a discusiones, sobre todo en torno al plazo.

