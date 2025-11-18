Tras reunión con economistas de Matthei: equipo de Kast se abre a discutir propuesta de recorte fiscal de US$6.000 millones

Esta mañana, el equipo económico del candidato presidencial José Antonio Kast se reunió con un grupo de economistas que apoyaron y algunos trabajaron en el programa de gobierno de Evelyn Matthei.

En el encuentro, que tuvo lugar en la sede del Partido Republicano, Jorge Quiroz y Bernardo Fontaine presentaron el plan económico de Kast , a fin de generar un diálogo en torno a buscar formas de mejorarlo.

Entre los asistentes estaba el expresidente del Banco Central, Rodrigo Vergara, los exministros de Economía, José Ramón Valente, y de Hacienda, Felipe Larraín, quienes abordaron puntos en común respecto a ciertas ideas.