Detienen en Perú a mujer venezolana vinculada al secuestro del exalcalde Gonzalo Montoya

Las autoridades detuvieron a una mujer venezolana de 22 años sindicada como la quinta involucrada en el secuestro del exalcalde de Macul, Gonzalo Montoya.

Según la investigación, la joven habría participado activamente en el plagio, contactando previamente a la víctima para ubicarla en el lugar donde fue secuestrada y retirando cerca de mil dólares de su departamento a cambio de su liberación.

La detenida, vinculada al tren de Aragua, lideraba en Perú una organización dedicada a la trata de personas y al comercio sexual. Su rol en el caso fue confirmado por el superprefecto de la PDI, Hassel Barrientos, quien explicó que la imputada participó en distintas fases del secuestro, incluida la logística del contacto con Montoya y el acceso al domicilio de la víctima para sustraer dinero.

Durante su captura, la mujer opuso resistencia, intentó huir e incluso destruir su teléfono móvil, consciente de que estaba siendo buscada por las autoridades. Tras ser detenida, fue trasladada a la frontera y entregada a la policía y fiscalía chilena.

El fiscal a cargo del caso, Alex Cortez, informó que esta banda criminal, conocida como “Los Mapaches” y vinculada al tren de Aragua, ya ha sido desarticulada. Este grupo operaba desde un domicilio en la comuna de Renca, conocido como la “casa de los secuestros”, donde al menos cuatro hechos similares se habrían cometido.

Se espera que en los próximos días se formalice a dos personas más relacionadas con la organización. La mujer detenida pasará por control de detención y formalización este mismo día, y el Ministerio Público solicitará su prisión preventiva. Se destacó además que la joven se encontraba de manera irregular en Chile y habría ingresado al país por un paso no habilitado desde Perú.