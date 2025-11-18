;

“Matthei tendrá un rol relevante”: las definiciones que dejó la reunión privada entre Chile Vamos y Republicanos

Los timoneles de RN, la UDI y Evópoli se reunieron con Arturo Squella para ordenar el despliegue opositor de cara al 14 de diciembre.

Cristóbal Álvarez

Diana Copa

“Matthei tendrá un rol relevante”: las definiciones que dejó la reunión privada entre Chile Vamos y Republicanos

Durante la mañana de este martes, los presidentes de Chile Vamos —Rodrigo Galilea (RN), Guillermo Ramírez (UDI) y Juan Manuel Santa Cruz (Evópoli)— llegaron hasta un café en Las Condes para sostener una reunión con el líder del Partido Republicano, Arturo Squella.

“Parte de lo que anunciamos el domingo en la noche era que esas declaraciones debían transformarse en acciones concretas para el trabajo que desplegaremos durante estos próximos treinta días. La coordinación entre nosotros, los partidos de oposición, es fundamental”, señaló Squella, quien destacó que el encuentro buscó precisamente ese ordenamiento.

El republicano valoró el gesto de Evelyn Matthei y Johannes Kaiser tras la derrota en primera vuelta. “Hay entusiasmo y una disposición muy positiva. Aproveché nuevamente de agradecer profundamente el gesto que tuvieron el domingo: no dudaron en ir a apoyar a José Antonio Kast para que enfrentemos juntos a Jeannette Jara”, sostuvo.

Consultado por la eventual incorporación de Matthei a la campaña, explicó que no fue tema de la reunión, pero sí ha estado presente antes. “Los candidatos que ya dieron su apoyo —hablo de Evelyn Matthei y Johannes Kaiser— no solo pusieron a disposición sus equipos técnicos”, dijo.

Trabajo conjunto

En ese contexto, destacó que durante “esta mañana estuvieron trabajando en conjunto los equipos económicos de Evelyn Matthei y José Antonio Kast. Lo mismo ocurrirá con los equipos de Johannes Kaiser”.

“Habrá que definir cuál es la mejor forma de que contribuyan en lo personal, pero ya con el apoyo político que entregaron desde el primer momento y el trabajo que están realizando sus comandos, se genera una colaboración muy positiva”, señaló.

Respecto al clima interno tras una campaña marcada por tensiones, Squella aseguró que las diferencias quedaron atrás. “Afortunadamente, en todos los partidos de oposición nadie se pierde ni un segundo respecto de lo que es importante para Chile (…) Incluso teniendo pequeñas discrepancias —naturales de las campañas— esas quedaron atrás hace rato. Lo que nos convoca hoy es otra cosa”.

Agregó que Matthei “tendrá un rol relevante” en los planes y programas, dado que sus equipos “estuvieron muy encima del diseño” durante su candidatura. “Y, directamente sobre tu pregunta, una muy buena manera de contribuir es lo que hizo Evelyn Matthei: llamar a votar por Kast inmediatamente el domingo. Ese gesto se agradece profundamente”.

