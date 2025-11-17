;

Trump cambia de postura y asegura que apoya votación para revelar más archivos relacionados a Epstein

“Los republicanos de la Cámara deberían votar a favor de la publicación de los archivos porque no tenemos nada que ocultar”, afirmó el mandatario norteamericano.

El presidente Donald Trump dijo que apoya una votación en la Cámara de Representantes de Estados Unidos para publicar más archivos relacionados con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein, pese a que antes se había opuesto a la medida.

“Los republicanos de la Cámara deberían votar a favor de la publicación de los archivos de Epstein porque no tenemos nada que ocultar”, escribió Trump en su plataforma social.

El mandatario calificó la controversia sobre los delitos de su antiguo amigo como un “engaño demócrata” en medio de la publicación de correos electrónicos, obtenidos de la herencia de Epstein, en los que el financiero escribió que Trump “sabía de las chicas”.

Su publicación ocurre horas después de reportes en los medios sobre que los republicanos votarán el martes en la Cámara de Representantes para forzar la divulgación de todos los documentos relacionados con Epstein, financiero que se suicidó en 2019, tras revelarse la semana pasada correos en los que menciona a Trump.

Apoyo suficiente para evadir veto presidencial

El legislador republicano Thomas Massie de Kentucky, promotor de la iniciativa, había expresado en una entrevista con ABC que creía tener suficiente apoyo entre sus copartidarios, unos 100, para superar el poder de veto del presidente, lo que implicaría dos tercios de los escaños, al sumar a los demócratas.

El voto ocurrirá tras intensificarse la presión sobre el caso Epstein, pues el Congreso publicó la semana pasada unos 20.000 archivos del expediente, que incluyen correos del financiero que mencionan a Trump y sugieren que el ahora presidente sabía de sus crímenes y que había pasado “horas” con una de las víctimas.

Antes de su muerte, a Epstein se le había exigido registrarse como delincuente sexual en Florida tras declararse culpable en 2008 de dos cargos de solicitud de prostitución, incluido uno de un menor.

Algunos críticos han acusado a Trump de intentar ocultar detalles sobre sus propios presuntos actos indebidos, lo que el presidente niega.

