“Corren peligro de muerte”: el dramático mensaje que alertó de la fatal tragedia en Torres del Paine / Uwe Kraft / 500px

Es una tragedia. Una que cobró la vida de cinco turistas en Torres del Paine y mantiene a otras cuatro personas todavía desaparecidas

Un drástico cambio en el clima desató la fatalidad. Es que de pronto en uno de los campamentos la nieve y el viento azotaron el lugar.

Frente a esto, un mensaje de Facebook alertó y pidió ayuda. Uno que ahora se conoció y que revela el terrible instante que vivieron todas las personas que estaban en el lugar.

El desolador mensaje

“Nos encontramos en el campamento Los Perros, en Torres del Paine. Hay gente que escaló el John Gardner esta mañana y el tiempo empeoró drásticamente. Hay demasiada nieve y algunas personas están atoradas en el paso. Vientos muy fuertes, superiores a 193 km/h”, es lo primero que se lee en el mensaje titulado “Please help”.

El texto señala que las personas afectadas “salieron a las 6 de la mañana. Hemos enviado entre 20 y 25 personas para rescatar a los desaparecidos. Creemos que hay al menos 5 personas sin encontrar; una está rescatada ahora, pero está inconsciente. Se encuentran entre Los Perros y la cima del paso”.

“Necesitamos ayuda urgente; tanto los escaladores como los rescatistas corren peligro de muerte debido a la situación actual. Hemos enviado a todos los que hemos podido a la montaña, pero aún necesitamos más ayuda. Es muy difícil obtener información sobre los servicios de rescate aquí. Por favor, contáctame mediamente si pueden ayudar”, finalizó el posteo.