;

FOTO. “Corren peligro de muerte”: el dramático mensaje que alertó de la fatal tragedia en Torres del Paine

En Facebook quedó el registro pidiendo ayuda luego de que un devastador cambio en el clima terminó con la vida de cinco turistas y mantiene a cuatro desaparecidos.

Soledad Reyes

“Corren peligro de muerte”: el dramático mensaje que alertó de la fatal tragedia en Torres del Paine

“Corren peligro de muerte”: el dramático mensaje que alertó de la fatal tragedia en Torres del Paine / Uwe Kraft / 500px

Es una tragedia. Una que cobró la vida de cinco turistas en Torres del Paine y mantiene a otras cuatro personas todavía desaparecidas

Un drástico cambio en el clima desató la fatalidad. Es que de pronto en uno de los campamentos la nieve y el viento azotaron el lugar.

Frente a esto, un mensaje de Facebook alertó y pidió ayuda. Uno que ahora se conoció y que revela el terrible instante que vivieron todas las personas que estaban en el lugar.

El desolador mensaje

Nos encontramos en el campamento Los Perros, en Torres del Paine. Hay gente que escaló el John Gardner esta mañana y el tiempo empeoró drásticamente. Hay demasiada nieve y algunas personas están atoradas en el paso. Vientos muy fuertes, superiores a 193 km/h”, es lo primero que se lee en el mensaje titulado “Please help”.

El texto señala que las personas afectadas “salieron a las 6 de la mañana. Hemos enviado entre 20 y 25 personas para rescatar a los desaparecidos. Creemos que hay al menos 5 personas sin encontrar; una está rescatada ahora, pero está inconsciente. Se encuentran entre Los Perros y la cima del paso”.

Necesitamos ayuda urgente; tanto los escaladores como los rescatistas corren peligro de muerte debido a la situación actual. Hemos enviado a todos los que hemos podido a la montaña, pero aún necesitamos más ayuda. Es muy difícil obtener información sobre los servicios de rescate aquí. Por favor, contáctame mediamente si pueden ayudar”, finalizó el posteo.

ADN

El posteo en redes sociales

Contenido patrocinado

Ya se conoce la temática de la exhibición de la Met Gala 2026: ¿Qué significa &#039;Costume Art&#039;?

Ya se conoce la temática de la exhibición de la Met Gala 2026: ¿Qué significa 'Costume Art'?

¿Cuándo es el Miss Universo 2025? Te contamos cómo puedes ver EN VIVO el certamen de belleza

¿Cuándo es el Miss Universo 2025? Te contamos cómo puedes ver EN VIVO el certamen de belleza

La evolución de estilo de Shakira: De rockera noventera a diva urbana

La evolución de estilo de Shakira: De rockera noventera a diva urbana

¿Beneficio de hasta $100.000 se pagará a fin de mes de noviembre? Revisa la fecha de pago del Bono por Años Cotizados

¿Beneficio de hasta $100.000 se pagará a fin de mes de noviembre? Revisa la fecha de pago del Bono por Años Cotizados

Google lanza herramienta con IA para encontrar vuelos baratos: así funcionan las nuevas &#039;Ofertas de vuelos&#039;

Google lanza herramienta con IA para encontrar vuelos baratos: así funcionan las nuevas 'Ofertas de vuelos'

&#039;Me patearon dos días antes de mi lanzamiento&#039;: Figura de TV vive difícil momento tras quiebre amoroso previo a importante evento

'Me patearon dos días antes de mi lanzamiento': Figura de TV vive difícil momento tras quiebre amoroso previo a importante evento

Gordon Lightfoot: estos son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

Gordon Lightfoot: estos son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

Revelan primer adelanto de &#039;Moana&#039; live-action: Así se ve la protagonista

Revelan primer adelanto de 'Moana' live-action: Así se ve la protagonista

Estrella del fútbol confirma relación con ex de reconocido artista nacional y en redes sociales no lo pueden creer: &#039;Se merecen lo mejor&#039;

Estrella del fútbol confirma relación con ex de reconocido artista nacional y en redes sociales no lo pueden creer: 'Se merecen lo mejor'

Esta fue la mejor presentación de Chile en Miss Universo: han pasado 38 años de aquel entonces

Esta fue la mejor presentación de Chile en Miss Universo: han pasado 38 años de aquel entonces

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad