Colo Colo gana el clásico para eliminar a la UC en la Liga Nacional de Básquetbol

Los albos sumaron su tercera victoria en San Carlos de Apoquindo para meterse en la final de la Conferencia Centro.

Carlos Madariaga

Ayer lunes se resolvieron dos de las llaves por los playoffs del torneo de transición de la Liga Nacional de Básquetbol.

El choque más caliente estaba fijado en San Carlos de Apoquindo, donde la UC intentó ejercer su localía ante Colo Colo, con quien estaba igualado en la llave de semifinales.

En los cuatro choques anteriores, los albos ganaron los dos primeros choques en Las Condes, mientras que el elenco cruzado se impuso a los dos siguientes en Puente Alto.

Sin embargo, en el quinto y definitivo juego, la tendencia se mantuvo, con Colo Colo imponiéndose en el recinto precordillerano.

Con la UC incapaz de hacer pie en su parquet, los albos se llevaron una clara victoria por 70-48. Luis Mérida fue el máximo anotador del equipo, con 21 puntos, seguido por los 16 de Francisco “Tachuela” Bravo, quienes hicieron insuficientes las 19 unidades de Tristan Harper, el refuerzo norteamericano de la UC.

Así las cosas, el elenco popular avanzó a la final de la Conferencia Centro de la Liga Nacional de Básquetbol, donde se enfrentará a Colegio Los Leones, que viene de eliminar a Municipal Puente Alto.

En tanto, en la Conferencia Sur, Club Deportivo Valdivia se impuso 65-60 a Puerto Varas en el quinto partido, avanzando a la definición zonal, donde enfrentarán a quien se imponga hoy martes en la llave entre Universidad de Concepción y Español de Osorno.

