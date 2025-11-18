Chile disputa su último partido del año ante Perú: formaciones, horario y dónde ver el amistoso / JAVIER TORRES

Este martes 18 de noviembre, la selección chilena cerrará la última fecha FIFA del año, lejos de nuestras fronteras.

En Sochi, La Roja sumó su segunda victoria seguida en encuentros amistosos, ante Rusia, y hoy buscará seguir alargando su racha.

En este caso, el cuadro nacional tendrá un rival conocido, Perú, al cual se impusieron hace poco más de un mes en La Florida.

¿A qué hora y dónde ver el partido entre la Chile y Perú?

Chile y Perú se medirán este martes 18 de noviembre, a partir de las 14:00 horas, en el Estadio Olímpico Fisht de Sochi.

El partido lo podrás escuchar en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, lo podrás ver en las pantallas de CHV Deportes.

Posibles formaciones

Chile: Sebastián Mella; Francisco Salinas, Iván Román, Ian Gárguez, Matías Sepúlveda; Ignacio Saavedra, Lautaro Millán, Agustín Arce; Maximiliano Gutiérrez, Gonzalo Tapia y Alexander Aravena.

Perú: Pedro Gallese; César Inga, Fabio Gruber, Renzo Garcés, Marcos López; Jesús Pretell, Jesús Castillo, Jairo Concha; Jhonny Vidales, Alex Valera y Kenji Cabrera.