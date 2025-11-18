Cámara de Diputados despacha Presupuesto 2026 al Senado con 14 partidas rechazadas

La Sala de la Cámara de Diputados culminó la discusión en primer trámite de la Ley de Presupuestos 2026 (boletín 17870) con la aprobación de 19 partidas y el rechazo de las restantes 14. La iniciativa, que también repuso el articulado con diversas indicaciones parlamentarias, fue remitida así a segundo trámite en el Senado.

El Ejecutivo acogió algunas propuestas de los parlamentarios, incluyendo una reducción general en materia del pago de funciones críticas. Al finalizar la segunda jornada, se aprobaron 8 de 16 partidas revisadas, que se sumaron a las 11 aprobadas el día lunes.

Rechazo Transversal a Seguridad, Segegob y Carteras Clave

Entre las 14 partidas rechazadas se encuentran algunas de las carteras políticas más sensibles para el Ejecutivo, además de áreas sociales y económicas fundamentales:

Ministerios Políticos: Secretaría General de Gobierno (Segegob), Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Presidencia e Interior.

Secretaría General de Gobierno (Segegob), Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Presidencia e Interior. Ministerios Sociales: Educación, Salud, Relaciones Exteriores y Minería.

Educación, Salud, Relaciones Exteriores y Minería. Nuevos Rechazos: Energía, Medio Ambiente, Deporte, Seguridad Pública.

Energía, Medio Ambiente, Deporte, Seguridad Pública. Otras Partidas: Gobiernos Regionales y Tesoro Público.

Seguridad Pública, Rechazada por Amplia Mayoría

El presupuesto del Ministerio de Seguridad Pública, que se discute por primera vez desde su creación, fue rechazado de forma casi unánime por la Sala, con 5 votos a favor, 116 en contra y 9 abstenciones.

La crítica transversal fue que la propuesta no atiende las demandas ciudadanas. Los parlamentarios observaron negativamente la reducción sustancial de fondos para el Plan contra el Crimen Organizado y la prevención del delito, junto con el congelamiento de dineros destinados a las policías.

Oposición insiste en fusión ministerial

El rechazo a los recursos de la Segegob y la Segpres se motivó en los argumentos de bancadas de la UDI y Republicanos, que buscan eliminar ambas carteras y fusionarlas con el Ministerio del Interior para disminuir el aparataje estatal.

La partida de Vivienda concitó una intensa discusión debido a una rebaja en los subsidios que contenía la propuesta original del Gobierno.

Para destrabar la aprobación, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, recogió la solicitud parlamentaria y anunció el aumento de subsidios DS49, pasando de 25 mil unidades a 40 mil, con un incremento del programa de 17,4 millones de UF. Grau aseguró que el Plan de Emergencia Habitacional (PEH) ya ha entregado 230 mil soluciones de una meta de 260 mil, y dejará más de 120 mil casas que serán inauguradas por el próximo Gobierno.

Medio Ambiente bajo fuego y cuestionamiento a Codelco

La partida del Ministerio del Medio Ambiente también fue rechazada , generando un debate entre sectores.

La bancada Republicana sostuvo que esta repartición es la “mayor amenaza al crecimiento económico del país” .

. Otros sectores, por el contrario, llamaron a disponer de mayores recursos para programas de cuidado ambiental y de reciclaje municipal.

La diputada Yovana Ahumada llamó a terminar con la “auto fiscalización de Codelco”, a la que sindicó como la mayor responsable de la polución en la región de Antofagasta, que presenta altos índices de cáncer.

El ministro Grau defendió la cartera, señalando que el cambio climático es una prioridad y que este año cerrará con el mayor número de proyectos aprobados ($34 mil millones de dólares), buscando rebatir la idea de que la protección ambiental es incompatible con la inversión.

Indicaciones parlamentarias aprobadas

La Sala también aprobó indicaciones que buscan delimitar procesos referidos a la migración irregular, presentadas por el diputado Frank Sauerbaum:

Se prohíbe con cargo al Presupuesto 2026 la “implementacion o ejecución de todo proceso de regularización extraordinaria de extranjeros en situación migratoria irregular” .

. Se priorizará en el proceso de Admisión Escolar 2027 la asignación de vacantes a chilenos y extranjeros en situación migratoria regular.

Además, se aprobó una indicación que flexibiliza la limitación gubernamental de traspaso de honorarios a contrata. En todos estos casos, el Ejecutivo anunció reserva de constitucionalidad.

Finalmente, se aprobó que todos los órganos del Estado informen a la Comisión Mixta de Presupuestos, a más tardar el 31 de enero de 2026, el avance de los procesos disciplinarios instruidos por mal uso de licencias médicas.