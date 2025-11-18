Anuncian fecha para el inicio del cobro del peaje en el Puente Industrial del Biobío: revisa los valores y el funcionamiento con y sin TAG

Tras un tiempo de marcha blanca, finalmente se anunció que iniciará de forma oficial el cobro del peaje con TAG en el Puente Industrial del Biobío el próximo lunes 24 de noviembre de 2025.

Este viaducto, que une San Pedro de la Paz con Hualpén y es el puente más largo de Chile con 2,5 kilómetros sobre el río Biobío, utiliza un sistema de telepeaje Free Flow que permite el paso sin detenerse mediante pórticos electrónicos, uno por sentido de circulación.

Desde su apertura, ha sido utilizado por más de 850 mil conductores durante el periodo gratuito, periodo en el cual se ha constado una reducción en los tiempos de viaje de hasta 30 minutos y un alivio significativo en la congestión de la Ruta 160, además de mejoras en la seguridad vial en puntos críticos como el cruce ferroviario de Avenida Daniel Belmar.

El sistema implementado exige la instalación del dispositivo TAG en el vehículo, que se puede solicitar de forma gratuita en www.puenteindustrial.cl, en oficinas físicas o mediante una oficina móvil.

El TAG funciona de manera interoperable con todas las autopistas concesionadas del país, facilitando el tránsito de norte a sur sin detenerse para el pago.

Respecto a las tarifas, el cobro con TAG variará según el tipo de vehículo y se aplicará en ambos sentidos del puente:

Auto o camioneta : $737 con TAG; $884 por pasada sin TAG; $4.048 pase diario sin TAG.

: con TAG; por pasada sin TAG; pase diario sin TAG. Bus o camión : $2.211 con TAG; $2.653 por pasada sin TAG; $12.144 pase diario sin TAG.

: con TAG; por pasada sin TAG; pase diario sin TAG. Camión con remolque : $3.685 con TAG; $4.422 por pasada sin TAG; $20.240 pase diario sin TAG.

: con TAG; por pasada sin TAG; pase diario sin TAG. Moto o motocicleta : $221 con TAG; $265 por pasada sin TAG; $1.214 pase diario sin TAG.

Ariel Arriagada, líder comercial del Puente Industrial, explicó que “El TAG es gratuito y evita cobros adicionales o sanciones”.

“Quienes circulan con TAG pagan la tarifa normal, mientras que las recargadas aplican únicamente a los usuarios poco frecuentes o a aquellos que no tienen el dispositivo y deben utilizar medios de pago alternativos﻿”, añadió.

Además, se precisó que las modalidades alternativas de pago (Cobro por Pasada y Pase Diario) pueden adquirirse en www.puenteindustrial.cl o en www.pasastesintag.cl, con un plazo de hasta 30 días posteriores al tránsito para regularizar el pago.

Este sistema de telepeaje Free Flow representa un avance en la movilidad eficiente y moderna del Gran Concepción, mejorando la conectividad en la región y contribuyendo a la descongestión vial. El Puente Industrial se posiciona así como un eje fundamental para el tránsito diario de miles de personas en Biobío.