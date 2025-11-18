Bitcoin se desploma y borra todas sus ganancias del año: experta explica qué pasa con las criptomonedas / NurPhoto

¿Qué pasó con el bitcoin? La mayor de las criptomonedas ha caído del nivel de 90.000 dólares en los últimos días, tras haber marcado un máximo histórico sobre 126.000 dólares a inicios de octubre.

En términos de ciclos de mercado, el bitcoin ha borrado todas las ganancias acumuladas en 2025 y este noviembre en su peor mes desde 2022 y su peor cuarto trimestre desde 2018.

Emanoelle Santos, analista de mercados de la plataforma global de inversiones XTB Latam, afirma que “el ajuste no es solo de precio: se estima que el mercado cripto ha perdido cerca de US$ 1,2 billones (millones de millones) de capitalización en solo seis semanas, lo que refleja una corrección profunda y extendida, más allá de una simple debilidad puntual en BTC”.

“Para revertir el sesgo negativo, el Bitcoin necesitaría recuperar al menos la franja de US$ 93.000; mientras ello no ocurra, la probabilidad de nuevas extensiones bajistas sigue siendo el escenario predominante”, agrega Santos.

Otros analistas prevén que el bitcoin podría descender hasta el rango de los 80.000 a 85.000 dólares a corto plazo. Pese a que las criptomonedas son volátiles por naturaleza, su caída pilló de sorpresa a Wall Street.

Según informa Bloomberg, “la ruptura marca una prueba de temple tanto para los inversores minoristas como para los institucionales, muchos de los cuales se subieron al impulso de las criptomonedas durante el año pasado con la promesa de nuevas ganancias por delante”.

