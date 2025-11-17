Fernanda Labraña da inicio a la participación chilena en el cuadro principal del LP Open 2025 / SEBASTIAN ORIA/AGENCIA UNO

Ayer domingo finalizó la disputa de la qualy del LP Open, donde se entregaron los últimos cuatro cupos al main draw del máximo torneo del tenis femenino que se disputa en Chile.

La eslovena Polona Hercog, la brasileña Gabriela Cé, la española Alicia Herrero Liñana y la italiana Diletta Cherubini obtuvieron los cupos, con Cé imponiéndose a la nacional Jimar Gerald por doble 6/1.