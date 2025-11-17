Once diputados saltan al Senado: así quedó el Congreso con mayoría de las derechas en ambas cámaras tras las elecciones 2025

La reciente elección parlamentaria dejó un reordenamiento profundo en el Congreso Nacional. No solo porque la oposición logró mayoría en ambas cámaras —con al menos 26 escaños en el Senado si se considera al independiente Karim Bianchi— sino también por un fenómeno especial: 11 diputados fueron electos como senadores.

El desplazamiento es relevante: quienes hoy ocupan un escaño por cuatro años, asumirán funciones de senadores con un mandato al doble de duración.

Pablo Ovalle Isasmendi Ampliar

Entre quienes realizaron este salto figura Karol Cariola (PC), la diputada más votada entre los nuevos senadores, con 170.919 votos en la Circunscripción 6. Del mismo territorio también ascienden Andrés Longton (RN), con 167.740 votos, y Camila Flores (RN), con 87.597 votos, además de Diego Ibáñez (Frente Amplio), que consiguió 112.362 votos.

Desde el norte se suman Enrique Lee (Demócratas), con 35.680 votos, y Vlado Mirosevic (Partido Liberal), quien deja atrás tres periodos como diputado tras obtener 34.041 votos para el Senado por Arica y Parinacota. También en Tarapacá dan el salto Renzo Trisotti (Republicano), con 51.010 votos, y Danisa Astudillo (PS), con 32.521.

En regiones del centro y sur destacan Daniella Cicardini (PS), electa con 66.166 votos en Atacama, y Miguel Becker (RN), senador por La Araucanía con 48.491 votos. A ellos se suma Miguel Ángel Calisto (FRVS), electo en Aysén con 20.094 votos, aunque su situación sigue abierta debido a su condición de desaforado. “Es posible que al 10 de marzo haya un senador que tenga que jurar estando desaforado”, advirtió Espinoza.

El cambio no se limita al Senado. La Cámara renovará 78 de sus 155 escaños. El nuevo Congreso se instala en un escenario político exigente, con partidos en “muerte legal”, mayorías ajustadas y una oposición fortalecida.

El 10 de marzo, cuando los nuevos parlamentarios tomen posesión, comenzará una legislatura marcada por el recambio, la tensión interna y la necesidad de acuerdos en medio de una creciente fragmentación política.