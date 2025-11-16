El premio que se embolsó Cristian Garin tras su título en Montevideo: este será su nuevo ranking ATP

Cristian Garin (105° del ranking ATP) volvió a sonreír en el circuito. Este domingo, el tenista chileno se consagró campeón del Challenger de Montevideo, en Uruguay, luego de vencer en la final del torneo al peruano Ignacio Buse (110°).

El oriundo de Arica, que venía de dejar en el camino a su compatriota Tomás Barrios (111°), concretó una gran remontada y se impuso por parciales de 6-7, 6-2 y 6-2, en un partido que se extendió por dos horas y 15 minutos.

Además de sumar una nueva corona, “Gago” sacó grandes réditos de su participación en tierras charrúas. El primero de ellos tiene que ver con el ranking ATP, ya que ratificó su vuelta al top 100 y desde mañana aparecerá en el puesto 80°.

Esta nueva posición le permitirá ingresar de manera directa al cuadro principal del Abierto de Australia 2026. Además, recuperará el Nº1 de Chile, superando por un estrecho margen a Alejandro Tabilo (81°).

El millonario que consiguió Garin

En relación al premio económico, Cristian Garin se embolsó 23 mil dólares (más de 21 millones de pesos) por quedarse con el trofeo.

Cabe recordar que este es el cuarto título del año para el tenista chileno en el circuito Challenger, luego de sus victorias en Mauthausen, Oeiras 5 y Antofagasta.