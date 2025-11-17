;

Por “traición a la patria, incitación al odio y conspiración”: 30 años de cárcel a médica que criticó a Maduro en WhatsApp

Marggie Orozco, médica general de 65 años, fue condenada a la pena máxima en Venezuela.

Un tribunal de Venezuela condenó a la pena máxima a una médica que criticó al gobierno de Nicolás Maduro en un audio de WhatsApp, informaron el lunes (17.11.2025) dos organizaciones defensoras de derechos humanos.

Marggie Orozco, médica general de 65 años recluida en el penal de Táchira, fue condenada a 30 años de cárcel acusada de “traición a la patria, incitación al odio y conspiración”.

Orozco fue detenida en agosto del año pasado, en plena crisis postelectoral tras la cuestionada reelección de Maduro, explicó la ONG Justicia, Encuentro y Perdón.

Dirigentes comunitarios afines al chavismo la denunciaron ante las autoridades, luego de criticar en un audio en WhatsApp al gobierno y llamar a “participar en las elecciones del 28 de julio” de 2024, dijo la ONG.

El comité de derechos humanos del partido Vente Venezuela, de la opositora María Corina Machado, detalló que en el audio Orozco se quejaba de la repartición de las bombonas de gas doméstico en la comunidad.

Según las organizaciones, Orozco sufrió dos infartos en los últimos dos años. El más reciente en septiembre de 2024, estando ya detenida.

“Padece depresión crónica tras la dolorosa pérdida de dos de sus hijos, uno víctima de un intento de atraco y otro por un accidente”, dijo Justicia, Encuentro y Perdón.

La reelección de Maduro para un tercer mandato consecutivo desató protestas que dejaron más de 2.400 detenidos. Unos 2.000 fueron excarcelados meses más tarde.

Tras las protestas, Maduro pidió a sus simpatizantes denunciar a los “fascistas” a través una aplicación creada para otorgar bonos y alimentos subsidiados. El chavismo suele usar el término para referirse a opositores.

En Venezuela hay unos 882 presos por motivos políticos, según el recuento más reciente de la ONG Foro Penal.

gs (afp, El Nacional)

