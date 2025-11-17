Por falla en el Metro de Santiago: activan buses de apoyo ante problemas en la Línea 1

Este lunes, el Metro de Santiago informó que por una persona en la vía, cuatro estaciones de Línea 1 se encuentran sin servicio.

En detalle, se informó que las estaciones La Moneda, Universidad de Chile, Santa Lucía y Universidad Católica no se encuentran operativas.

De esta manera, el servicio de transporte subterráneo solo opera entre las estaciones San Pablo/Los Héroes y Baquedano/Los Dominicos.

Buses de apoyo por cierre de estaciones de Línea 1

Ante esta contingencia en el transporte público, Red Movilidad anunció que habrá buses de apoyo en las calles de Santiago.

En detalle, habrá máquinas que harán un recorrido “bucle”, es decir, pasarán por el tramo de las estaciones afectadas (entre La Moneda y U. Católica), acercando a las personas a las estaciones que sí se encuentran operativas.