Metro de Santiago restablece servicio en Línea 1: así funciona la red hoy

Revisa cómo se encuentra operando el servicio de transporte subterráneo.

Juan Castillo

Agencia Uno

Agencia Uno / VICTOR HUENANTE

Durante la mañana de este lunes 17 de noviembre, el Metro de Santiago informó la suspensión del servicio en 4 estaciones de Línea 1.

A través de sus redes sociales, la empresa comunicó que esta afectación a la red se produjo por una persona en la vía.

Desde el Metro detallaron que la red se encontraba operativa entre las estaciones San Pablo/Los Héroes y Baquedano/Los Dominicos, por lo que las estaciones cerradas eran La Moneda, Universidad de Chile, Santa Lucía y Universidad Católica.

Sin embargo, y tras más de una hora de interrupción, el Metro de Santiago informó que el servicio fue restablecido, por lo que toda la red se encuentra disponible.

