Metro de Santiago restablece servicio en Línea 1: así funciona la red hoy
Revisa cómo se encuentra operando el servicio de transporte subterráneo.
Durante la mañana de este lunes 17 de noviembre, el Metro de Santiago informó la suspensión del servicio en 4 estaciones de Línea 1.
A través de sus redes sociales, la empresa comunicó que esta afectación a la red se produjo por una persona en la vía.
Desde el Metro detallaron que la red se encontraba operativa entre las estaciones San Pablo/Los Héroes y Baquedano/Los Dominicos, por lo que las estaciones cerradas eran La Moneda, Universidad de Chile, Santa Lucía y Universidad Católica.
Sin embargo, y tras más de una hora de interrupción, el Metro de Santiago informó que el servicio fue restablecido, por lo que toda la red se encuentra disponible.
