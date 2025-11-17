;

Pie diabético: la grave complicación que crece en Chile, pero que se puede prevenir

Especialistas alertan sobre el aumento de úlceras y amputaciones por mal control de la enfermedad y entregan recomendaciones clave para detectarlas a tiempo.

Juan Castillo

Getty Images

Getty Images

En Chile, la diabetes mellitus tipo 2 afecta al 12% de la población mayor de 15 años, y su diagnóstico tardío se ha convertido en un problema sanitario creciente. De acuerdo con la Dirección de Salud de la Municipalidad de Santiago, las complicaciones por mal control —entre ellas el pie diabético— generan un alto costo para los pacientes, desde infecciones graves hasta amputaciones que pueden ser evitadas con atención oportuna.

El pie diabético es una de las consecuencias más frecuentes de esta enfermedad y se origina por la combinación de neuropatía (pérdida de sensibilidad) y mala circulación, facilitando la aparición de heridas, úlceras e infecciones severas. “Estas lesiones impactan fuertemente en la calidad de vida y aumentan el riesgo de mortalidad”, explica Paula De Santi, enfermera del CESFAM Padre Orellana.

Las úlceras pueden aparecer en cualquier zona del pie —talón, dedos o laterales— y debido a la falta de sensibilidad muchas veces pasan desapercibidas hasta que el daño es mayor. Por eso, los especialistas insisten en la importancia de conocer los síntomas: cambios de color, resequedad, fisuras, heridas de lenta cicatrización, secreciones, enrojecimiento y pérdida de sensibilidad.

Revisa también:

ADN

Para reducir riesgos, la recomendación principal es realizar una autoevaluación diaria en casa. Esto incluye revisar los pies todos los días, lavarlos con agua tibia, secarlos cuidadosamente —especialmente entre los dedos—, hidratar la piel y usar calcetines claros para detectar lesiones a tiempo. Además, se debe evitar comprobar la temperatura del agua con los pies debido al riesgo de quemaduras.

En caso de observar una herida evidente, dolor, secreción, inflamación o cambios bruscos de color, se debe consultar de inmediato en el CESFAM correspondiente. La atención temprana puede evitar infecciones severas, gangrena, osteomielitis, sepsis e incluso amputaciones. “No hay que temer en consultar; mientras antes se detecten las lesiones, más posibilidades hay de evitar complicaciones graves”, enfatiza De Santi.

Las autoridades de salud llaman a todas las personas diabéticas a mantener al día sus controles y seguir su tratamiento. La clave para evitar el pie diabético —y otras complicaciones severas— está en el control permanente y en la detección temprana de cualquier cambio en los pies.

Contenido patrocinado

Aguinaldo de Navidad, PGU y más: TODOS los bonos que se pagan antes de las fiestas de fin de año

Aguinaldo de Navidad, PGU y más: TODOS los bonos que se pagan antes de las fiestas de fin de año

&#039;Qué ordinariez más grande&#039;: Raquel Argandoña destroza las decoraciones navideñas

'Qué ordinariez más grande': Raquel Argandoña destroza las decoraciones navideñas

Guía de estilo: cómo elegir el vestido de fiesta que potencie tu belleza natural

Guía de estilo: cómo elegir el vestido de fiesta que potencie tu belleza natural

Las 5 mejores películas de Anne Hathaway para celebrar su cumpleaños 43

Las 5 mejores películas de Anne Hathaway para celebrar su cumpleaños 43

Sabrina Carpenter podría ser la nueva “Alicia” en una versión moderna del clásico de Lewis Carroll

Sabrina Carpenter podría ser la nueva “Alicia” en una versión moderna del clásico de Lewis Carroll

Paulina Nin reacciona y abandona estudio de &#039;Hay que decirlo&#039; tras incómoda pregunta de Pamela Díaz: &#039;No hablen de mí&#039;

Paulina Nin reacciona y abandona estudio de 'Hay que decirlo' tras incómoda pregunta de Pamela Díaz: 'No hablen de mí'

Un momento político y experimental: a 23 años de &#039;Riot Act&#039; de Pearl Jam

Un momento político y experimental: a 23 años de 'Riot Act' de Pearl Jam

¿The Killers en Chile?: La banda confirma regreso a Sudamérica para 2026

¿The Killers en Chile?: La banda confirma regreso a Sudamérica para 2026

Todas las integrantes de NewJeans regresan a ADOR

Todas las integrantes de NewJeans regresan a ADOR

Popular futbolista es descubierto por su pareja teniendo relaciones con otra mujer: Lo grabó, lo subió a redes y esta fue su reacción

Popular futbolista es descubierto por su pareja teniendo relaciones con otra mujer: Lo grabó, lo subió a redes y esta fue su reacción

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad