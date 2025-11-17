Museo del Louvre sufre nueva vulneración: dos tiktokers cuelgan cuadro en la misma sala de la Mona Lisa

Dos jóvenes de nacionalidad belga lograron evadir los protocolos de seguridad del Museo del Louvre y exhibieron un cuadro con una fotografía de ambos en la sala donde se encuentra expuesta “La Gioconda” de Leonardo Da Vinci. La acción, difundida por los propios autores en sus redes sociales, fue reportada por medios franceses este lunes.

Los protagonistas, los “tiktokers” belgas Nick y Senne, conocidos por sus bromas en línea, detallaron su plan en un video publicado en Instagram el pasado viernes. La acción tuvo lugar en el museo más famoso del mundo, cuyas medidas de protección se habían reforzado drásticamente tras el robo de joyas de la Corona de Francia ocurrido el 19 de octubre.

Para ingresar su particular “obra de arte”, los jóvenes introdujeron el marco, compuesto por piezas de Lego desmontadas, y la lámina fotográfica enrollada. Una vez dentro de la sala, ensamblaron el marco y lo adhirieron a una pared, colocándolo a varios metros de distancia de “La Gioconda”. Según explicaron en su video, decidieron no instalarlo justo al lado de la obra maestra debido a la presencia de “demasiados guardias”.

La operación se realizó con celeridad, apenas una hora antes del cierre del museo. Una vez que el cuadro fue colocado en la pared, los jóvenes abandonaron la sala de inmediato. “Sabíamos que era arriesgado. Una vez colgada la obra, nos marchamos inmediatamente. No queríamos provocar a la seguridad ni esperar su reacción”, explicaron los belgas, quienes previamente habían llevado a cabo una acción similar en el Museo de Bellas Artes de Gante (Bélgica).

El incidente de seguridad se da a conocer el mismo día en que el Museo del Louvre anunció medidas de precaución por problemas estructurales en sus instalaciones. La dirección del museo informó sobre el cierre de un espacio de oficinas y, preventivamente, de la Galería Campana de antigüedades griegas, tras detectarse fragilidad en algunas vigas de la zona este del complejo, que rodea el Patio Cuadrado (Cour Carrée).

El museo ha reubicado a los trabajadores de las oficinas afectadas y ha cerrado temporalmente el acceso público a la Galería Campana, ubicada en el primer piso del ala Sully, mientras se investiga el origen de los problemas estructurales. El Louvre se encuentra bajo escrutinio tanto por fallas en su seguridad, a raíz del robo de octubre cuyas joyas aún no se recuperan, como por las deficiencias en su infraestructura.